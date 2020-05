Co je pro Čechy dnes ještě tabu? Úchylové otevírají svou duši

Slovo sexy tu není v pozici laciného adjektiva. Kniha přináší příběhy lidí, kteří skutečně nějakým způsobem zasvětili alespoň část svého života oblasti sexuality a erotiky. Ani jeden z dotyčných přitom není součástí pornoprůmyslu. Editor Michal Rejzek zacílil na osobnosti, kterým erotika nějakým způsobem pomohla k sebevyjádření. Namísto vypočítavých profesionálů tu defilují vášniví amatéři, byť pro některé se koníček nakonec stal obživou.

Překvapený bude každý, kdo by čekal v knize něco slizkého či vulgárního. Naopak v ní najdete větší než malé množství křehkosti, vnitřních zranění duše, hledání, odvahy projevit své já. Příběh za příběhem odhaluje lidi často velmi jemného ražení, což není v rozporu s tím, že někteří z nich praktikují bondage a jiní fotí masturbující ženy.

Příběhy těch druhých

Poněkud nezvyklá je forma těchto příběhů. Každý z oslovených zde má jednostránkový faktografický úvod a následuje jeho příběh. Obvykle vyprávěný v první osobě, často velmi emotivně. Jenže – a v tom je ten háček – ne každý z vybraných se dovede vyjadřovat pokročile slovem. Jejich příběhy tedy převyprávěli přizvaní autoři. Je to, pravda, docela matoucí, protože kdo co psal, rozlišíte až v závěrečné poznámce o autorech. Autoři textů pravděpodobně vycházeli z rozhovorů s dotyčnými, nicméně najdeme tu například srdceryvnou povídku vztaženou k Lucii Šídové, terapeutce pomáhající mj. se sexuálními traumaty. Čtenář se ztrácí – je to příběh Lucie, nebo nějaké z jejích pacientek?

A proč tatáž autorka, fotografka Markéta Malinová, napsala i příběh například Kamila Janiše, zkušeného pedagoga, autora několika knih a také sběratele erotických