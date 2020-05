Jak Kaczyński přes ohýbání zákonů a glajchšaltování Nejvyššího soudu dovedl Polsko k volbám, které nebudou

Komentář Petra Janyšky: Polský stát dostal občana do schizofrenní situace. V neděli se měla volit hlava státu, pak z toho sešlo, nicméně situace se dál mění z hodiny na hodinu. Volbu provází chaos, manipuluje se s právem, ohýbají zákony a politici rozhodují o tom, jak má jednat Nejvyšší soud. To vše kvůli umanutosti jediného člověka, Jarosława Kaczyńského.

Tuto neděli, 10. května se měl v Polsku volit prezident. Datum stanovila v únoru předsedkyně dolní komory parlamentu a ještě na konci týdne ho nikdo nezrušil. Takže občan se mohl pídit po své volební místnosti a ptát se, proč nemá ve schránce volební lístky. Zároveň ale v médiích slyšel, že ve čtvrtek Sejm, dolní komora parlamentu, zavedl korespondenční hlasování. To zásadně změnilo situaci, zejména v tom, že do neděle se to takovou metodou prostě nedá zvládnout.

Navíc v pátek ten zákon ještě neplatil, stále ho nepodepsal prezident. Dál tedy platilo, že se volby konají jako vždy ve volebních místnostech, 10. května. Přitom nikde nebylo nevidět žádné přípravy pro takové hlasování. Zároveň se ale bez jakékoliv opory v zákoně tiskly lístky pro hlasování korespondenční. Přitom v Polsku každý ví, že se tento víkend žádná volba konat nebude. Prostě zmatek nad zmatek. Jak je tohle všechno možné? A co na to zákon?

Co nebude, se ví proto, že se tak dohodli mezi sebou dva politici: Jarosław Kaczyński, předseda vládní strany PiS, a Jarosław Gowin, šéf malé pravicové strany Porozumienie, bez níž nemá Kaczyński v parlamentu většinu. Není to rozhodnutí vlády ani usnesení parlamentu, ale „deal“ dvou politiků. Že vám to připomíná mafiánské praktiky? Ano, co