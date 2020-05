Byť se prezident i viceprezident Spojených států nechávají testovat každý den a nepustí k sobě nikoho, kdo by testy neprošel, koronavirus se dostal do prezidentova nejbližšího okolí.

Do Bílého domu se dostal koronavirus. V prezidentově okolí jsou pozitivní tři spolupracovníci a 11 tajných agentů

Nejdřív to byl jeden z osobních asistentů Donalda Trumpa. S prezidentem přišel často do kontaktu, takže když se ukázalo, že má koronavirus, Trump i viceprezident Mike Pence ihned absolvovali testy. Byly negativní. „Těší se skvělému zdraví,“ ujistil Bílý dům veřejnost s tím, že asistent nemá těžký průběh nemoci.

Do té doby se Trump a Pence nechávali pravidelně testovat jednou týdně. Poté co se nakazil prezidentův asistent, ale Trump zveřejnil, že bude na koronavirus testován denně. „Dělali nám test každý týden, teď to bude každý den,“ řekl Trump, jehož mluvčí Kayleigh McEnanyová dříve označila testy pro všechny obyvatele za „nesmyslné“.

To bylo ve čtvrtek. V pátek se ale potvrdila nákaza u dalších dvou lidí z prezidentova okolí.

Druhým nakaženým z Bílého domu byla