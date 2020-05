Děti čeká jen jeden termín přijímaček na střední. Budou ve stresu, nic se jim neodpustilo, zlobí se učitelé a rodiče

Skoro sto tisíc dětí se nyní připravuje na zkoušku, která rozhodne o jejich budoucnosti minimálně na další čtyři roky. Letos ale mají páťáci, sedmáci a deváťáci jinou startovní pozici než jejich předchůdci: na přijetí na střední školu mají jen jednu šanci. Druhý termín jednotných přijímacích zkoušek ministerstvo pro tento rok kvůli varování epidemiologů zrušilo.

A škrtlo i možnost odvolat se proti výsledku zkoušek ke krajskému úřadu. O stížnostech budou rozhodovat ředitelé škol. Úřad Roberta Plagy (ANO) jim dává stejně jako dříve možnost přijmout uchazeče pod čarou místo těch úspěšných, kteří si vybrali jinou školu, možnost odvolat se k nezávislému posuzovateli ale letos odpadla.

Z uspořádání zkoušek jsou nervózní žáci, rodiče i učitelé, kteří děti na přijímačky připravují. Naději na úlevu od stresu žákům nabízí alespoň fakt, že vláda kývla na návrh pirátských poslanců na navýšení časového limitu zkoušek. Test z matematiky budou moci vyplňovat o patnáct minut déle, čas na test z češtiny se protáhne o deset minut.

Stejně jako v minulých letech si mohli žáci podat přihlášky na dvě střední školy. Jednotný státní test vytvořený ministerskou organizací Cermat ale budou tentokrát skládat jen v jednom termínu, a to na škole, kterou mají v přihlášce uvedenou na prvním místě. Uchazeči o čtyřleté obory zasednou do lavic k testům 8. června, zájemci o víceletá gymnázia o den později. Výsledky testu převezme i škola, kterou mají žáci na druhém místě. V minulosti platil vždy ten výsledek testu, v němž žáci dostali více bodů.

„Prodloužení časové dotace je asi jediný vstřícný krok vůči dětem, které letos budou skládat jednotné přijímačky. Mrzí mě, že jsme je v tom nechali. A fascinuje mě, že ani tlak rodičů nebyl tak silný, aby něco změnil. Například maturantům se letos odpustily písemné práce (slohy) a didaktické testy budou mít v relativně rozvolněných termínech. Dětem, které usilují o střední školu, se neodpustilo nic, a ještě se jim sebral jeden termín,“ upozorňuje učitelka litoměřického gymnázia Petra Mazancová, jež předsedá spolku Učitelská platforma. Mluví zároveň z pozice matky deváťačky a páťáka, kteří se na gymnázium hlásí.

„Doufám, že dcera, která je velká trémistka, nebude moc přemýšlet o tom, že je to jeden pokus a dost. Asi by se cítila lépe, kdyby věděla, že když to zkazí, příště to může napravit. Vše je vsazené na jednu kartu. Jako učitelka, která přijímačky dětem zadává, si živě vybavuji, v jakém strašlivém stresu jsou. Máte před sebou třídu patnácti bez nadsázky