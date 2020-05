Válka je pro nás betonové téma, s tím nic nenaděláte. Novotný vděčí Koněvovi za to, že se narodil, říká ruský profesor

Zdá se vám způsob, jakým školačka Karolina Čornych uctila tuto významnou událost, patřičný?

Jakoukoliv ideu, jakékoliv hnutí můžete dovést do absurdní podoby. To je typické pro období postmoderny – když jeden svět odchází a druhý ještě nepřišel, když jakákoliv pravidla, tradice nebo hodnoty přestanou mít absolutní charakter. Bohužel se to děje právě s oslavami vítězství.

«Я не могла позволить себе сдаться»: екатеринбургская школьница 75 минут простояла на гвоздях и посвятила рекорд ветеранам

Все это время 11-летняя Каролина Черных слушала военные песни и смотрела фильм «В бой идут одни старики»🤦‍♀️

Жги,Господь! pic.twitter.com/LPVUNGhMke — свічка (@svecha62) May 8, 2020

„Nemohla jsem si dovolit to vzdát.“ Jekatěrinburská školačka stála 75 minut na hřebících a věnovala tento rekord veteránům.

V pátek zveřejnilo ruské ministerstvo obrany nové, dosud utajované dokumenty o osvobození Prahy jednotkami maršála Koněva, kvůli jehož soše se dramaticky zhoršily vztahy mezi ČR a Ruskem. Nezdá se vám, že komentář k nově zveřejněným archiváliím je poněkud zavádějící, když například tvrdí, že se o Prahu bojovalo po celý 9. květen, zatímco my víme, že Rudá armáda město obsadila prakticky bez boje?

Zdá. I když na druhou stranu, co vlastně pokládat za boj? Pokud zlomení jednotlivých ohnisek neorganizovaného odporu, pak takové situace tam nastaly. Dokumenty to dokazují.

Koněv se stal předmětem vážného sporu mezi Moskvou a Prahou. Má tahle situace nějakého viníka, který si, jak se říká, začal?

Ti, kdo u vás organizovali celou akci s odstraněním památníku maršálu Koněvovi, moc dobře věděli, jaká bude reakce ruské strany. Vše, co je spojeno s Velkou vlasteneckou válkou, s vítězstvím nad nacistickým Německem, Rusko vnímá velmi citlivě.

Když říkáte Rusko, myslíte tím ruské politické vedení, nebo ruskou společnost?

Myslím obojí. Všechny. V tomto případě vedení země vyjadřuje názory a pocity převážné části národa. Pro nás Rusy je vítězství ve válce svaté. Je to narativ sjednocující celý ruský národ.

Takže si dokážete představit, že pražský Koněv bude stát v ulici Julia Fučíka v Moskvě, před okny českého velvyslanectví, jak to navrhovali ruští komunisté?

Nezdá se mi to pravděpodobné. Jediné, o čem vím, je zájem Kaliningradu. I ministr obrany Sergej Šojgu navrhl převézt památník do Ruska, ale bez konkrétního upřesnění. Ovšem bez ohledu na to, co se s památníkem stane, bylo jeho odstranění z náměstí Interbrigády v Praze chyba. Jak kvůli zhoršení rusko-českých vztahů, tak i s ohledem na roli, kterou Koněv sehrál ve 2. světové válce, mimo jiné při osvobození Prahy.

Oleg Jurjevič Soloduchin se narodil v roce 1966, velkou část dětství strávil v Československu (od roku 1967 do roku 1971 a mezi lety 1976 a 1979). Jeho otec Jurij Soloduchin pracoval v pražské redakci časopisu Otázky míru a socialismu. V roce 1989 ukončil studia filozofie na Moskevské státní univerzitě M. V. Lomonosova, diplomovou práci psal na téma Teorie osobnosti v současné československé filozofii. V 90. letech vedl nezávislou tiskovou agenturu Postfactum, poté pracoval jako politický technolog, specializoval se na volební kampaně. V letech 2002–14 byl viceprezidentem jedné z nejvýznamnějších ruských PR agentur KROS, kde se specializoval na informační kampaně objasňující vládní politiky RF. Od roku 2014 pracoval v Ruském centru vědy a kultury v Praze. Vloni se vrátil do Moskvy. Nyní působí jako profesor na fakultě komunikací, médií a designu Vysoké školy ekonomiky, státní instituce, v jejíž dozorčí radě sedí představitelé prezidentské administrativy.

Maršál Koněv ovšem přišel do již osvobozené Prahy…

Můžeme se přít o to, co znamená pojem osvobození. Osvobození Prahy vlastně začalo bitvou o Moskvu v roce 1941. První reálnou porážkou pozemních hitlerovských vojsk v 2. světové válce. Ano, když sovětská vojska vstoupila do města, Wehrmacht tam už nebyl. Ovšem zůstávaly tam rozeseté části divize SS Das Reich a skupiny Wallenstein.

Pokud by se ale vojska Rudé armády neblížila ku Praze, myslíte si, že by Němci ve vašem hlavním městě kapitulovali? Ne. Nastala by krvavá akce ve varšavském stylu. A opravdu hrdinské pražské povstání, které má v historii své čestné místo, by se stalo