Puzzle, která pomáhají léčit

Během posledních let jsem byl svědkem mnoha světových katastrof. Jako fotograf, ale také jako humanitární pracovník.

Když jsem v roce 2010 přistál s týmem MAGNA lékařů v Santo Domingo v Dominikánské republice a následně se přesunul na Haiti, které jen pár dní předtím zasáhlo zemětřesení, cítil jsem se jako v měsíční krajině. Během nocí, kdy jsme namačkáni spali ve stanu, se zem stále třásla. Během dne jsem viděl nespočet lidí s amputacemi, ať už rukou nebo nohou, mnoho z nich byly děti. V nemocnici v Port au Prince, kde MAGNA tým operoval, jsem potkal po operaci tuto dívku. Dívali jsme se navzájem do očí několik minut. Ona zcela bez pohnutí. A to i když jsem ji začal fotografovat. Rozloučili jsme se stejným pohledem. Nikdy na něj nezapomenu.

Fotografie Dívka se zraněným okem se stala fotografií roku 2010 v soutěži Czech Press Photo. Vy ji nyní můžete mít u vás doma na stěně a zároveň si ji skládat ve formě puzzle. Věřím, že vás potěší a MAGNA zdravotníkům pomůže léčit.

V sérii COVID PUZZLE jsou rovněž fotografie z Iráku, Konga, Jižního Súdánu nebo syrské uprchlice v Libanonu. Je tam i scenérie mizejícího ledovce v Alpách.

Pokud bych na místech těchto humanitárních katastrof neměl za sebou týmy MAGNA lékařů a sester, nikdy by tyto fotografie nevznikly. Jednoduše, neuměl bych fotit takové tragédie bez faktu, že bych těm lidem nedokázal zároveň pomoci. A to můžeme jen díky vám – podporovatelům MAGNA. Děláme to s vámi po celém světě už skoro 20 let. Nyní i doma.

Léčíme díky vám.

Martin Bandžák

Martin Bandžák, spoluzakladatel humanitární zdravotnické organizace MAGNA, je zároveň úspěšným fotografem a držitelem řady ocenění. Jako syn lékařů vyrůstal v nemocničním prostředí a část dětství strávil v Africe.

Ve svých fotografických projektech se zaměřuje na lidi po celém světě žijící na okraji společnosti nebo na ty, kteří se ocitli v krizových situacích.

V roce 2001 založil humanitární organizaci MAGNA. Od roku 2002 žil střídavě v Phnom Penhu a v Bratislavě. Je ženatý a má dvě děti.

Mezinárodní porota Czech Press Photo (CPP) mu dvakrát udělila cenu Fotografie roku 2010 a Fotografie roku 2017. Kromě toho byly jeho fotografické práce mnohonásobně oceněné nejen na Czech Press Photo, ale i na dalších soutěžích.