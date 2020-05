Zachraňte Petrkov! Umělci, spisovatelé a vysočanští patrioti vyzývají kraj, aby koupil Reynkovic usedlost

„Petrkov je vzácná památka, která patří neodmyslitelně ke kulturnímu dědictví Vysočiny. Vložené prostředky se časem vrátí zpět i s úroky jako vyšší společenská hodnota,“ píší iniciátoři výzvy Zachraňte Petrkov! kraji Vysočina, ve které apelují, aby rodinný statek Reynků koupil. Dům s jedinečnou historií a geniem loci tak bude moct jedinečným způsobem představovat výtvarné a literární dílo Bohuslava Reynka, jeho blízkých i souputníků.

Dům nabídla k prodeji vnoučata Bohumila Reynka a Suzanne Renaudové za více než dvacet milionů korun už na konci března. Přestože realitní kancelář M&M reality nabídla v první řadě usedlost s polnostmi, lesy i dvěma rybníky kraji Vysočina, Národnímu památkovému ústavu, obci Lípa, ve které se nachází, i nedalekému Havlíčkovu Brodu, nikdo z nich o literární svatostánek neměl zájem.

Když se filmová dokumentaristka Ljuba Václavová dozvěděla, že by se měl „zámeček“, jak je někdy usedlost označovaná, dostat do soukromých rukou a hrozí, že by se úplně zavřel veřejnosti, zmobilizovala své přátele. „Když jsem viděla, že je Petrkov k prodeji, obrátila jsem se na Miloše Vystrčila (předseda Senátu, zastupitel kraje Vysočina a jeho bývalý hejtman, pozn. red.), že se s tím musí něco dělat,“ vysvětluje Ljuba Václavová.

Společně s básníkem a spisovatelem Milošem Doležalem, krajinnými architekty Markétou a Petrem Veličkovými za podpory Vystrčila sepsali výzvu a pustili ji do oběhu.

„Původně jsme oslovili dvacet až třicet lidí pohybujících se v kulturní oblasti. Teď ale výzvu podepisují i lidé z Francie a Polska,“ popisuje Velička, který ani netušil, že by mohl dopis vyvolat takovou odezvu. Ke čtvrtečnímu večeru ji podepsalo na sto lidí a čeká se, že další přibudou.

Času není nazbyt

Výzva má primárně sloužit jako