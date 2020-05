Roušku všem zdarma domů či do schránky, slibovala vláda. Nebudou, noste vlastní, látkové, vzkazuje vnitro

„Co se týká nabídky pro obyvatelstvo, kromě rizikových kategorií a kritické infrastruktury chceme postupně distribuovat roušky i obyvatelstvu. A to tak, že budou k dispozici zdarma. Mechanismus, který se v tuto chvíli schvaluje, bude prostřednictvím České pošty, tak aby každý obdržel roušku a měl ji k dispozici,“ sliboval ještě na konci března hlavní epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, jehož video na svém profilu sdílel premiér Andrej Babiš (ANO).

Otázka dne pro Romana Prymulu. Mají dorazit miliony roušek a respirátorů. Komu je stát chce rozdat? Zbyde i na obyčejné lidi? A kde a za kolik si je budou moci pořídit? pic.twitter.com/TeznqACrIe — Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 21, 2020

O pár dní dříve podobně mluvil i ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). „Pokud do této republiky dorazí aspoň 10 milionů (roušek), můžeme říci, že každý občan bude mít alespoň jednu roušku. A průběžně samozřejmě budeme dodávat další tak, jak máme nasmlouvány dlouhodobé kontrakty. Současně to není jenom o rouškách, my samozřejmě pracujeme na dodávce respirátorů,“ prohlásil Hamáček v rozhovoru pro Seznam Zprávy. O dva dny později mu pak úkol, aby roušky distribuoval mezi občany země, zadala svým usnesením také sama vláda.

S jejich distribucí počítal Hamáček skrze Českou poštu, hasiče, policii i místní úřady. „Buď do schránek, nebo rovnou do bytů,“ popisoval pro Novinky.cz. „To je dost slušná operace. Nechceme dělat někde centrální výdejní místa, protože tam by se nahrnula spousta lidí a karanténní opatření by byla k ničemu,“ doplnil.

Jenže uběhly už bezmála dva měsíce a výše slibované jednorázové roušky stát obyvatelům stále nedovezl. A jak zjistil Deník N, distribuovat ani nebude.

„Distribuce roušek všem občanům České republiky byla