Taky vám můžu říkat „Čau lidi“, ale nechci. V roce 2021 budu sestavovat vládu, tvrdí Fiala

Bez návrhů ODS by lidé nedostali žádnou pomoc, říká předseda strany Petr Fiala. Je přesvědčen, že bude příštím premiérem. Andrej Babiš podle něj tuto roli vůbec nezvládá. „Dělám všechno pro to, aby jeho politická hvězda zapadla a v Česku jsme se vrátili k normální, slušné politice. Nebojím se Goliáše,“ říká v rozhovoru pro Deník N.

Andrej Babiš obvinil opozici, že dělá všechno proti občanům a že vládě hází klacky pod nohy. Pojďme tedy začít pozitivně. V čem konkrétně vládu chválíte? V čem má vaši absolutní podporu?

Stejně jako ve spoustě jiných věcí i v této Babiš lže. Opozice od první chvíle, kdy tu pandemie propukla, podporovala klíčová restriktivní opatření a hlavně od začátku předkládala návrhy řešení, jak pomoci zajistit, aby lidé měli peníze, aby přežily firmy.

A jak se ukázalo, byla to jediná řešení, která se objevila na stole. Vláda je totiž postupně se zpožděním přejímala, i když v nedokonalé podobě. A ještě to dělala tak, že když to upravila nedokonale, všechny pozměňovací návrhy, kterými jsme to chtěli spravit, odmítla.

Ze 101 opozičních pozměňovacích návrhů jich vláda skutečně 92 odmítla.

Chci velmi jednoduše říct, že opozice svou podporou restriktivních opatření vlády na omezení sociálního kontaktu pomohla tomu, že to společnost akceptovala. Na mě se třeba obracela spousta lidí a ptala se: „A nechce to Babiš zneužít? Je toto potřeba?“ A my jsme všem říkali: „Ano, toto je teď potřeba. I preventivně. Pojďme se chránit, nosme roušky, omezme kontakty.“

Zadruhé ODS jako jediná předložila ekonomické balíčky, které nakonec tvoří základ vládních opatření. A třetí věc: Vláda se v době krize těšila podpoře opozice v tom, že se nařízení projednávala ve zrychleném režimu, ve stavu legislativní nouze – omezili jsme diskusi, aby se to udělalo rychle.

Takže toto jsou lži Andreje Babiše, kterými maskuje to, že vláda se v krizi ukázala jako nepříliš schopná a Babiš se ukázal jako premiér, který neumí vládu řídit.

Premiér vám neupírá, že jste vládu ze začátku podporovali. Podle něj jste ze začátku měli strach, proto jste byli zalezlí.

My jsme byli odpovědní. Věděli jsme, že včasnost opatření je důležitá. Poslouchali jsme dobře názory lékařů a epidemiologů. Nebyli jsme nikdy nejlepší na světě, jak říká Andrej Babiš. To prostě pravda není. A nejlepší nejsme ani teď. Nicméně si myslím, že se tady – a to i díky opozici – vytvořil široký společenský konsenzus, že je opatření nutné udělat a dodržovat. Společnost dokonce začala sama být aktivní, lidé si šili roušky a navzájem se napomínali. A to přispělo k tomu, že jsme to nějak zvládli.

Lidé si nešili roušky kvůli ODS, ale kvůli tomu, že žádné neměli.

Přesně tak. A rozdělme dvě věci. Jedna je akceptace opatření a ta byla nepochybně i kvůli tomu, že jak vláda, tak opozice řekla: „Ano, tohle dělejme.“ Druhá věc je, že vláda lhala, že zajistila ochranné prostředky. Nejprve je nezajistila lidem v první linii, pak je nezajistila lidem v sociálních službách a v domech seniorů a dodnes nezajistila dle svého slibu roušky celé společnosti. Všichni jsme slyšeli, jak nám do schránky přijdou od vlády roušky, a nic nepřišlo.

Chodil jste se dívat do schránky?

Já jsem