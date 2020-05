Jen poštěkává, nebo ji vláda kopíruje? Sledovali jsme, jak si vede opozice v koronavirové krizi

Premiér Andrej Babiš (ANO) i prezident Miloš Zeman v poslední době nastolují narativ, že opozice v krizi selhala a jejím stropem v těžkých chvílích bojů s koronavirem byla kritika vládních opatření. Zeman v Českém rozhlasu řekl, že se opozice (a stejně tak média) omezila na „poštěkávání a obviňování z chaotičnosti“. Podle Babiše zase (stejně jako Senát) dělá vše proti občanům.

Realita je ovšem složitější. S příchodem pandemie do Evropy a následně Česka se otevřely před celou politickou reprezentací velké výzvy. Jak zareaguje na ohrožení neznámým virem? Jak si vláda poradí s krizí, jaké před ní dosud nikdo nečelil? Co bude a co může v této situaci dělat opozice?

Vláda vsadila na rychlé a rozsáhlé restrikce – a soudě podle dostupných dat se jí podařilo zabránit živelnému šíření viru v populaci. Potřebovala k tomu i řadu politických nástrojů. Svými opatřeními v polovině března prakticky zastavila život v zemi, když spolu s vyhlášením nouzového stavu omezila pohyb lidí, maloobchodní prodej nebo zavřela školy.

Opozice v této době vládu podpořila, ve Sněmovně hlasovala pro velkou většinu jejích návrhů. Začátkem dubna také opoziční strany s výjimkou TOP 09 a hnutí STAN hlasovaly pro prodloužení nouzového stavu do konce měsíce. Kromě toho ale začala k vládním návrhům podávat desítky pozměňovacích návrhů. K dnešnímu dni jich poslanci ODS, Pirátů, SPD, lidovců, TOP 09 a STAN předložili zhruba