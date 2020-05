„Změnili jsme mocným jejich plány.“ Parta lékařů zburcovala město a stopla prodej nemocnice Pentě

Nebýt toho, že se několik lidí vzbouřilo a zburcovalo veřejnost, stát by měl o další nemocnici méně. Příběh občanské revolty v Litoměřicích může posloužit jako návod pro ty, kdo se rozhodnou změnit politické rozhodnutí ve své obci. Startujeme jím seriál Česká inspirace, ve kterém budeme představovat osobnosti, které se nezištnou pomocí, občanskou statečností či neúnavnou činorodostí snaží zlepšovat život ve svém okolí a tím i v celém Česku.

„Nejsem žádná organizátorka. Nerada vystupuju před lidmi. Ale když jsem se dozvěděla, že politici chtějí prodat nemocnici, ve které pracuju celý život, řekla jsem si: Takhle nemůžu umřít, abych se tomu nepostavila.“

Alena Rožcová je vedoucí zdravotní sestra a v Nemocnici Litoměřice pracuje 34 let. Právě tohle její rozhořčení stálo na začátku ročního úsilí zdravotníků, kteří se loni na jaře vzbouřili proti privatizaci nemocnice. Od té doby se energická Rožcová mnohokrát dostala do situace, kdy musela dělat přesně to, o čem pochybovala, že dokáže: vystupovat před lidmi a organizovat protestní akce.

„Politici z ODS před volbami opakovaně slibovali, že nemocnici neprodají. Prohlašovali, že nemáme věřit nikomu, kdo bude tvrdit, že nemocnici chtějí prodat. I proto je lidé volili. A pak hned po volbách oznámili, že hledají strategického partnera, protože nemají na to nemocnici dotovat. Jinými slovy, že ji prodávají, protože je prodělečná. Před nosem mi lhali. To se mě až fyzicky dotklo,“ vzpomíná Rožcová na moment, kdy se rozhodla spojit s dalšími kolegy.

Vstoupili do místní odborové organizace, aby měli krytá záda, a pustili se do záchrany nemocnice.

Nejdřív si mysleli, že jde jen o nedorozumění a bude stačit, když radě města vysvětlí, proč nemocnici nemá prodávat. „Byli jsme naivní. Čekali jsme, že