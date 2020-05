Notes: Nepromoření Češi, Bernardův konec, zmatky kolem roušek a nepochopení hashtagu

Test na protilátky proti koronaviru ukázal, že se Češi nepromořili! Z více než 26 tisíc testovaných je mělo jen 107 lidí. A třetina nakažených nemocí covid-19 o své nákaze vůbec nevěděla. Ale nakonec to možná nebude koronavirus, co se nám stane osudným. Lidé totiž ze strachu před nákazou omezili návštěvy u lékařů, šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek tak všechny vyzývá, aby naběhli zpět do ordinací. „To je naprosto klíčové. Nebo tady za chvíli budeme mít vlnu mortalit, které nebudou souviset s ničím jiným, než že jsme zavřeli zdravotnický systém,“ říká v rozhovoru. Nepromořené Čechy vysvětluje v podcastu i editor vědecké rubriky Petr Koubský.

Rus s diplomatickým pasem, který před několika týdny přicestoval do Prahy a může představovat nebezpečí pro tři pražské starosty, se nadále nachází v české metropoli, řekl podle zdroje Deníku N šéf BIS Koudelka. A jak to vypadá, zpátky do vlasti se mu zatím nechce. Taky vás napadlo, proč ho Česko nevyhostí? No protože pak by museli „prijechať“ naši z Ruska. Více v článku Jakuba Zelenky a Lukáše Prchala. Vyhoštění tak zatím nic, ale kvůli úniku informací už BIS stihla podat trestní oznámení.

Kvůli koronaviru trvá zákaz návštěv v nemocnicích a někteří rodiče proto své děti neviděli už týdny. Jenže nezletilý pacient má na přítomnost svého rodiče právo, a nemocnice tak porušuje zákon. A dlouhodobější nepřítomnost rodičů v nemocnici může pro děti znamenat velké trauma, upozorňuje psychoterapeutka. A trauma je tím větší, čím menší je dítě. „Je to, jako kdybyste měla vy úraz v Číně. Nevíte, jak to tam chodí, nerozumíte lidem, neznáte je, neznáte procedury. Jediné, díky čemu se může dítě uklidnit, je rodič,“ vysvětluje v rozhovoru.

Podle oficiálních zdrojů se zdá, že se koronavirus postsovětským republikám vyhýbá. Tádžikistán teprve teď potvrdil první případ nákazy a Turkmenistán zatím nemá jediného nakaženého. Jenže v turkmenských nezávislých médiích a na sociálních sítích se už týdny šíří informace o nemocnicích přeplněných pacienty s těžkými zápaly plic. A Turkmenistánu možná „pomáhá“, že slovo koronavirus je v tamních médiích zakázáno. Světová zdravotnická organizace proto prosí Rusko, aby si raději tyto země „vzalo na starost“ dříve, než se z nich stane epicentrum pandemie.

Že koronavirus pochází z čínských trhů, kde se běžně pojídají netopýři, cvrčci nebo psi, už asi slyšel každý. Jenže legenda, že Číňané snědí všechno, co má nohy – kromě židle, je spíše jen západní historkou. Čínské trhy ale opravdu mohou představovat nebezpečí virové nákazy. Nikoli proto, že by se na nich prodávali netopýři, ale protože tam často bývá nedostatečná hygiena. A situace v Indii nebo jihovýchodní Asii může být ale ještě horší, píše Pavel Dvořák, který za 10 let cestování po Číně viděl podobných trhů víc než dost.

Konec Bernarda v ČSSD. Hejtman Plzeňského kraje se po pěti letech rozhodl sundat oranžový dres. Vadí mu politikaření i útoky spolustraníků, podle kterých šířil koronavirovou nákazu. Další politické angažmá ale nevylučuje.

Roušky nahoru, roušky dolů. Zmatek kolem nošení roušek na veřejnosti odstartoval šéf stomatologů Šmucler, který napsal na Twitteru, že jejich nošení skončí s nouzovým stavem. Po krátké radosti všech ale šéf krizového štábu Hamáček Šmuclerovo tvrzení odmítl.

Britský epidemiolog Ferguson, který radí premiéru Johnsonovi, rezignoval kvůli tomu, že porušil nařízení o dodržování odstupu, které sám nařídil. Umožnil totiž své vdané milence, aby přišla k němu domů. Zřejmě věřil, že je imunní. Ferguson ale možná jen špatně pochopil hashatg #staythefuckhome.

Šéf diplomacie Petříček měl v noci dopravní nehodu. Naboural se v taxíku. Šofér zřejmě havaroval kvůli kolapsu a záchranářům se ho už bohužel nepodařilo oživit. Petříček se proto rozhodl za něho zítra uspořádat zádušní mši.

Evropští astronomové objevili na jižní obloze doposud nejbližší černou díru. Od Země je vzdálená pouhých tisíc světelných let, což je v astronomii, co by kamenem dohodil. A je výjimečná tím, že je fakt černá a neviditelná… no však se sami podívejte.

Maturity budou! Středoškoláci k jednotným zkouškám z dospělosti zasednou 1. až 3. června. A deváťáci se nevyhnou jednotným přijímacím zkouškám.

Koronavirus v Rusku řádí a země každý den hlásí více než 10 tisíc nakažených. A covid-19 se nevyhýbá ani těm nejmocnějším, ministryně kultury je už třetím nakaženým členem ruské vlády.

A se zvyšujícím se číslem nakažených klesá popularita šéfa Kremlu. Putina v dubnu podporovalo nejméně (59 procent) Rusů v historii. Třetina dotázaných dokonce Putinovy kroky neschvalovala. No uvidíme, kolik si jich to do příště rozmyslí…

A když nemáte roušku, tak si vezměte kapuci Ku Klux Klanu. Tímhle heslem se řídil muž, který si šel nakoupit do kalifornského supermarketu. Muž si svou „roušku“ nesundal ani po výzvách zaměstnanců, a tak se celou událostí už zabývá policie.