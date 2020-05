Židé zpátky v roce 1925: i 75 let po válce je na světě méně Židů než před holokaustem. Žijí už ale často jinak – a jinde

Židé nikdy nebyli početný národ, ale z různých důvodů byli viditelní. V roce 1939, na prahu druhé světové války, žilo na světě 16,6 milionu Židů. Jenže vzhledem ke známým okolnostem se toto číslo během následujících šesti let propadlo zhruba o šest milionů. Projevilo se to téměř výhradně v Evropě, v Polsku to dokonce znamenalo snížení podílu na populaci z deseti procent na jedno procento.

Tento rychlý početní úbytek byl pro Židy ranou, která se nezahojila dodnes, v přeneseném smyslu i doslovně. Podle čerstvě zveřejněných výsledků nejnovějších průzkumů izraelského statistického úřadu se počet Židů v roce 2019 přiblížil úrovni roku 1925.

Podle výpočtů italsko-izraelského demografa Sergia Della Pergolly by bez holokaustu dosáhl početní stav Židů v roce 2015 asi 26 až 32 milionů, tedy dvojnásobku dnešního stavu.

Židovská komunita se ovšem i tak rozrůstá, podle Pew Research Foundation to v následujícím čtvrtstoletí bude o 15 procent, světová populace se nicméně během stejné doby rozmnoží o 35 procent. A je samozřejmě nepochybné, že ani Židé nemohou vstoupit do stejné řeky, a i když jejich počty dosáhnou stavu na konci druhé světové války, bude to v řadě ohledů jiná komunita než ta před pětasedmdesáti lety.

Pryč z Evropy

Například se dramaticky změnilo geografické rozložení židovské komunity. Ještě v roce 1939