Promoření je nesmysl, ukázala velká studie na protilátky. Čekají nás měsíce, možná roky soužití s virem

„Moc bych si přál, aby to neznamenalo nic,“ řekl Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) na středeční tiskové konferenci, kde se poprvé prezentovaly předběžné výsledky obsáhlého testování populace na přítomnost protilátek proti koronaviru, oficiálně studie SARS-CoV-2-CZ-Preval. Byly očekávány s napětím. A jsou závažné a objevné, přestože přesně splnily očekávání.

To vypadá jako paradox. Proč označit jako objevné to, co nebylo předem těžké uhodnout? Zejména kvůli nevypočitatelnosti koronaviru. Kdyby se nedostavil nejpravděpodobnější výsledek, byla by to jen další schválnost v dlouhé řadě matoucích poznatků, z nichž odborníci jen těžko skládají celkový obrázek.

Co že by si to profesor Dušek přál? Aby výsledky studie neměly žádný vliv na další vládní opatření, přinejmenším ne v dohledné době. Je to srozumitelné přání, protože ze studie by se snadno daly vyvodit dva mylné závěry. Na první z nich Dušek upozornil výslovně: „Pokud jde o uvolňování života v české společnosti, dívejme do budoucnosti s optimismem, a ať nikdo neinterpretuje tuto studii tak, že když je nízký záchyt protilátek, tak se musíme ještě na dlouhé měsíce někde zavřít. Nic takového z toho absolutním způsobem nevyplývá.“

Nízký výskyt protilátek by se však dal interpretovat také zcela opačně: nemoc se dosud příliš nerozšířila, tedy se nebude šířit ani nadále. Kdyby ministři uvažovali takhle, mohli by uvolňování podstatně zrychlit. Víc, než by bylo bezpečné.

Duškovo přání však není splnitelné. Studie důsledky mít bude: ovlivní chování mnoha lidí. Jak si ji kdo vyloží, to už není v moci autorů.

Co nejblíž náhodnému výběru

Většina lidí si z celé studie zapamatuje jen jediné číslo: testováno bylo 26 549 osob, protilátky byly nalezeny u sto sedmi. To znamená – a to je to číslo, které se teď bude všude do omrzení uvádět –, že je má 0,4 % testovaných.

Shrnout studii jedním číslem je však skutečně brutální zjednodušení. Vyčíst se z ní dá mnohem víc.

Výsledek pod jedno procento se očekával. Vypadá to jako nesmírně málo, ale to není tak docela pravda, nesmíme