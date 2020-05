Zažil jsem ataky a ponížení, vnímali mě jako cizorodý prvek, vysvětluje hejtman Bernard odchod z ČSSD

Na Facebooku jste napsal, že dáte svoji funkci k dispozici. Očekáváte tedy, že skončíte v čele Plzeňského kraje?

Bude se o tom jednat na zastupitelstvu, které se má konat 8. června. Situace se velmi změnila a pokládám za korektní, abych svoji funkci dal k dispozici. Byl jsem kandidátem sociální demokracie a mezi námi byla koaliční dohoda. Ale dám zastupitelům na výběr, protože nechci utíkat od rozpracované práce. Když se rozhodnou, že to bude beze mě, a budou chtít období dokončit bez mé práce, pochopím to. Pokud se rozhodnou, že mám pokračovat, přijmu to.

Na práci, která se tu v Plzeňském kraji udělala, jsem velmi hrdý. Dokázali jsme spoustu věcí. Když připomenu jen ty největší zářezy, vyhráli jsme spor s dopravcem o 270 milionů korun. Vyhráli jsme spor o miliardu korun s ministerstvem dopravy, když nám tu nechtěli vyplatit dotace na vlaky.

V sociální demokracii si však nerozumíme, to říkám otevřeně. Nechci to ale dál rozebírat, je to pro mě uzavřená kapitola. Nebudu tu dehonestovat konkrétními věcmi kolegy, co kde říkali a co se kde dělo. To by bylo pod naši úroveň, jsme dospělí lidé.

Vy jste tu shrnul úspěchy a v kraji máte velkou podporu. A já nerozumím tomu, že to chcete zahodit kvůli vnitrostranickým půtkám.

Strašně si zakládám na své osobní svobodě a integritě, a když budu v jakémkoli klubu, jsou hodnoty, ze kterých neslevím. A podle mě když jste ve straně, hnutí nebo klubu, je to stejné jako v rodině. Rodina by měla být tím, kdo se vás vždy zastává a rozhodně by neměla být tím prvním, který vás začne napadat.

Tohle se týká mojí cti. Vy si nedokážete představit, jak těžké období to teď pro mě bylo. Byla to doba, kdy jsem byl od rána do večera v práci a každodenně se tu řešilo pět až sedm konferencí či setkání. Byla neustálá zasedání krizového štábu, kdy jsme si fakt s mnoha věcmi nevěděli rady a najednou přišel takovýhle atak.

Chápete to? To je něco tak ponižujícího. A nikdo vám ani nenapíše SMS zprávu: „Pepo, jak to bylo? Je nějaký problém?“ Bylo to bez toho, aby vám někdo řekl, ať to vysvětlíte, třeba i přes telefon nebo videokonferenci. Je evidentní, že to bylo připravené pro moji dehonestaci.

Vy mluvíte o tvrzeních, že jste nedodržel karanténu a šířil jste koronavirus?

Jasně.

A spolustraníci se vás tehdy nezastali?

Spolustraníci se mě zastali, ale