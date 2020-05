Dvoumetrový „late bloomer“ Zohorna míří z Mladé Boleslavi do Pittsburghu. Chtělo ho dalších sedm týmů, tvrdí agent

Ještě na začátku tisíciletí by postavili Češi skoro čtyři týmy z hokejistů z NHL, letos jich ale do nejlepší hokejové ligy světa nastoupilo pouze 33 – nejméně za posledních 25 let. Ústup českých hráčů z absolutní špičky pokračuje pozvolným tempem už více než dekádu. Zpomalit sestupný trend se hned v nadcházející sezoně pokusí Radim Zohorna.

Útočník Mladé Boleslavi v den svých 24. narozenin na konci dubna podepsal jednoletý kontrakt s Pittsburghem Penguins. Nejmladší z bratrského tria, které spolu nastupovalo poslední dva roky v reprezentačním dresu během akcí Euro Hockey Tour, se tak jako první zástupce rodinného klanu pokusí zabojovat o místo v týmu NHL.

Přesto by si ještě před dvěma lety jen málokdo z fanoušků tipl, že českou kolonii za Atlantikem rozšíří právě hokejista, kterého v předminulé sezoně poslala Kometa Brno do druholigové Třebíče.

„Radim je kluk, kterému se v Severní Americe říká ‚late bloomer‘, což znamená, že dozrál trochu později. V juniorském věku měl sice odehrané zápasy za mládežnické reprezentace, ale při té své obrovské figuře ještě nebyl tolik koordinovaný a jednoduše potřeboval zesílit a zlepšit se fyzicky,“ vysvětluje Robert Spálenka, hráčův agent ze společnosti Sport Invest.

The Penguins have signed forward Radim Zohorna to a one-year, two-way contract.

The 6-foot-6, 233-pound Zohorna, who is celebrating his 24th birthday today, has played the last six seasons in the Czech Republic’s top professional league.

Details: https://t.co/0UKak8e0F2 pic.twitter.com/k7IyTsQ9H2

— Pittsburgh Penguins (@penguins) April 29, 2020