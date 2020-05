Třetina nakažených o nemoci vůbec neví. Případů můžeme mít třikrát víc, než ukazovala čísla, říká statistik Dušek

Číslo 2,25, které ze studie vypadlo, znamená, že na jednoho diagnostikovaného člověka, kterého ukazují oficiální statistiky, připadají v populaci další zhruba tři nakažení, kteří ale diagnostikováni nebyli? Znamená to tedy, že nakažených lidí je ve skutečnosti trojnásobek oproti dosavadním statistikám?

Mohl by to být až trojnásobek, viděno celopopulačně.

To znamená, že ve skutečnosti máme nakažených kolem dvaceti tisíc.

Mohlo by to tak být. Chci jen zdůraznit, že zrovna toto je předběžný výsledek, který budeme upřesňovat. Uvažte, že jsme 1. května zavřeli poslední odběrový stan a ještě včera ráno jsme digitalizovali poslední dotazníky. Nikdy jsem nedělal výzkum pod tak velkým tlakem. Na druhou stranu vnímám potřebu veřejnosti, aby byly zveřejněny výsledky. Tak jsme to udělali, ale není to k výsledkům úplně korektní, to číslo se může trochu změnit. V každém případě nálož v populaci byla minimálně dva- až třikrát větší, než kolik bylo dosud diagnostikovaných. Myslím, že to už se nezmění. Možná se to číslo zvýší při upřesňování výsledků.

A co nám říká údaj o bezpříznakových nakažených, kterých by podle výsledků studie mohlo být v populaci kolem 30 procent?

To je jednoduchá věc, která také ještě musí projít recenzí. Všichni testovaní lidé zodpovědně vyplňovali dotazníky, kvůli neplatnosti jsme jich vyřadili asi jen 400. Odpovídali na poměrně exaktní otázky: jaké měli zdravotní potíže, jestli měli potíže, které souvisely s respiračním onemocněním… Z tohoto dotazníku jsme u lidí, kteří byli na přítomnost protilátek otestováni pozitivně, odečetli podíl těch, kteří vědomě a naprosto jednoznačně uvedli, že žádné potíže neměli. Pak tam byla řada lidí, kteří uvedli, že měli velmi mírné potíže. Předpokládám, že při validaci dat se na tyto lidi ještě obrátíme s upřesněním.

107 lidí s protilátkami proti koronaviru, z analýzy zdravotních dotazníků, které tito lidé vyplnili, pak výzkumníci odhadli, že 50 % z nich prošlo nemocí bez viditelných příznaků. Studie zachytila pouze, z analýzy zdravotních dotazníků, které tito lidé vyplnili, pak výzkumníci odhadli, že Z toho pro celou populaci vyplývá, že na jednoho pozitivně diagnostikovaného člověka, který se propsal do statistik, připadne zhruba 2,3 nakažených lidí, kteří nebyli diagnostikováni. „Celkový pilotní odhad bezpříznakových se tedy pohybuje kolem magické hranice 30 procent nakažených,“ upřesnil statistik Ladislav Dušek na tiskové konferenci. Číslo 2,3 je totiž průměrem (při zohlednění všech testovaných skupin). Podle předběžných výsledků studie se pohybuje počet nakažených, ale nediagnostikovaných lidí v intervalu 1,3–3,5 na jednoho nakaženého. Číslo ještě odborníci zpřesní.

V tuto chvíli tedy 50 procent z lidí, u kterých studie odhalila protilátky, řeklo, že žádné potíže podobné nemoci covid-19 neměli?

Ano, vůbec nepředpokládali, že by mohli mít nějakou pozitivitu. To číslo je důležité