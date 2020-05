Senioři kupovali zázračné brýle, dostali čínský „šmejd“. Stopy podvodu vedou přes daňové ráje do polské vesnice

Ladislav Vydra je důchodce z Prahy. Po operaci oka téměř ztratil zrak a doktoři mu nedávali příliš šancí na výraznější zlepšení. Andrzej z Polska má zase vážné problémy se sluchem a rád by se vyhnul naslouchátku. Oba dva sedli na lep reklamě na zázračné, ale ve skutečnosti podvodné zdravotnické prostředky. Investigaci.cz spolu s polskou Fundacji Reporterów se nyní podařilo vypátrat, kdo za mezinárodním podvodem, jenž po několik let okrádal tisíce lidí na několika kontinentech, stojí.

Když Ladislavova žena Ivana objevila v časopise reklamu na „dalekohledové brýle“ slibující „opravu zraku“, svitla staršímu páru naděje. Ale jen do chvíle, než výrobek s údajně dlouho utajovanou armádní technologií dorazil k nim domů.

„Je to šmejd, vůbec to nefunguje. Je to dobré tak akorát pro děti na hraní,“ svěřila se paní Vydrová investigaci.cz se svým rozčarováním ohledně plastových brýlí vyrobených v Číně. „Byl tam obrázek staré paní, která navléká nit do ucha jehly,“ přibližuje paní Vydrová inzerát, který z manželů vylákal bezmála 900 korun za údajnou zdravotnickou pomůcku.

„Je to nesmysl. Žádná speciální optická pomůcka nemá na oko zpětný vliv,“ zhodnotila kvalitu výrobku pro Českou televizi Jitka Řehořová, oční lékařka z Centra zrakových vad Fakultní nemocnice v Motole. „Odborníkovi je jasné, že se jedná o podvod,“ dodala Řehořová.

Obdobně reagoval i polský ušní specialista na kapky zakoupené Andrzejem, který doufal, že po jejich aplikaci uslyší i bez naslouchátka. „Lékař se mu vysmál a řekl, že kapky, které by řešily jeho problém, neexistují. Jeho vada je neodstranitelná. Stali jsme se oběťmi podvodu,“ stěžovala si Andrzejova žena Elżbieta polskému zpravodajskému portálu v roce 2017.

Andrzej a Ladislav zdaleka nejsou jedinými, které takzvaný Slevový klub podvedl. Internet je plný příběhů lidí, kteří od této prodejní platformy zakoupili například nefunkční „biomagnetické“ vložky do bot proti bolesti nohou nebo gel proti křečovým žilám.

Prodej údajných zdravotnických výrobků seniorům – nejzranitelnější společenské skupině vůči podobným podvodům – se však netýká jen Polska a Česka. Jak zjistila investigace.cz spolu se svým polským partnerem Fundacja Reporterów, podvod nese rysy organizovaného zločinu, probíhá na čtyřech kontinentech a zanechal za sebou tisíce obětí v minimálně jedenácti zemích Evropské unie od Rumunska až po Belgii. Podvodníci se přitom skrývali za nastrčenými firmami