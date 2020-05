Faktury za výkony na hřišti? Pandemie systém OSVČ ještě posílí, míní daňový poradce sportovců

Profesionální sportovci patří v České republice do kategorie osob samostatně výdělečně činných. Může to současná pandemie změnit, vyplatí se tenistům rezidentura v daňových rájích a jak by mohl pomoci zaměstnanecký poměr fotbalistům nebo hokejistům po konci kariéry? Pro Deník N o tom hovořil Pavel Šnobl ze společnosti Deloitte, který se stará elitním českým sportovcům o daně.