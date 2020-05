Lidé v Morii jsou oslabení. Virus by se táborem migrantů prohnal jako ničivý hurikán, líčí německý fotograf

Jak to vypadalo v táboře, když jste tam byl?

Vypadá to jako slum, jako favela: chýše, stany a tak podobně. Improvizované město, kde žije násobně více lidí, než je jeho kapacita. Lidé tam nemají tekoucí vodu ani elektřinu.

Tento tábor se plánoval původně jako detenční centrum pro 3000 lidí, kde se měli registrovat a potom jít na pevninu. Teď zůstávají celé měsíce.

Pálí stromy, aby se zahřáli. V táboře je kouř, pobíhají tam děti, které křičí a hrají si. Třetina lidí v táboře jsou děti pod 12 let. Celé místo působí jako mraveniště. Žije to tam vždy až do večera.

Jako uprchlík nemáte nikdy moc času, abyste někde jen tak vysedával. Stojíte třeba ve frontě na jídlo, na záchod, k doktorovi, na sprchu. V táboře není dost personálu, který by se o všechny postaral.

Je tam nějaká šance na sociální distancování, které po nás při pandemii požadují naše vlády?