Novinka Pearl Jam: Evoluce rockového dinosaura

Po obrovském úspěchu prvních tří alb stáli Pearl Jam v polovině devadesátých let před rozhodnutím, které mělo jejich kariéru ovlivnit na dlouhou dobu dopředu. Jak zůstat věrní inspiracím rozloženým mezi klasický rock šedesátých a sedmdesátých let na straně jedné a punk, novou vlnu a nezávislou kytarovou muziku let osmdesátých na straně druhé? Řešením bylo kapelu, její zvuk i skladby vynalézt znovu. Nejpozději od No Code (1996) se proto na albech Pearl Jam setkáváte s jinou skupinou, nebo alespoň s její značně obměněnou verzí. Podle receptu, který se zrodil právě s No Code, je upečená i novinka Gigaton.