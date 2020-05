Malé dítě v nemocnici bez rodičů? Jako když se dospělý zraní v Číně, říká psycholožka

Jaký dopad může mít odloučení dítěte od rodičů při pobytu v nemocnici?

Do šesti let věku se dětem vyvíjejí intelektové schopnosti, později má už mnohem větší šanci se se situací vyrovnat, má funkčnější obranné mechanismy a dokáže to líp zvládnout. Čím mladší dítě, tím horší pro něj odloučení od rodičů je. Nemá vybudovaný mechanismus, jak si to racionalizovat, aby překonalo strach a úzkost. Nepochopí to.

Nejhorší je to zhruba do čtyř let. Hlavním prostředkem pro zklidnění a pocit bezpečí je pro dítě osoba, na kterou je emočně navázané. Na začátku nemá žádné prostředky, jak se zklidnit, proto to může dělat jen v náruči matky. Blízký dospělý je pro ně zdrojem bezpečí, dokud nejsou kognitivní schopnosti dítěte vyvinuté.

Existují děti, které dlouhodobé odloučení v nemocnici od rodičů snášejí dobře?

Do šesti let to dobře nezvládá žádné. Ale ty, které jsou obecně odolnější, třeba nemají problém být ve školce, to budou zvládat líp než ty úzkostné, které jsou hodně navázané na maminku.

Když dítě přijde do nemocničního prostředí, trauma