Notes: Příliš brzo na oslavy, kdo je „idiot roku“ a seznam ptáka Loskutáka

Remdesivir ze severozápadu Čech: Jak se stalo, že tým „kluka z Chomutova“ ve Spojených státech vyvinul lék, jehož užití v naléhavých případech onemocnění covid-19 už schválil americký úřad pro kontrolu léčiv? S Janem Konvalinkou, jeho kamarádem, vědcem z Ústavu organické chemie a biochemie v Praze a prorektorem Univerzity Karlovy si o tom povídala Lenka Vrtišková Nejezchlebová. Z rozhovoru se také dozvíte, jak remdesivir funguje, co dokáže, co naopak ne a jaká je jeho budoucnost.

Příliš brzo na oslavy: Nečte se to hezky, ale podle některých vědců nejsme ještě ani zdaleka z nejhoršího venku. Mezi ně patří i Zdeněk Hel, český imunolog působící na univerzitě v americkém Birminghamu, který se také podílí na vývoji jedné z možných vakcín proti viru SARS-CoV-2. „Díky včasnému varování ze zahraničí se Česku podařilo oddálit první nekontrolovanou vlnu infekcí a nezkolaboval zdravotní systém. Za to vděčíme obyvatelům zemí, které byly postiženy před námi, tedy Itálii, Španělsku a dalším… Většina populace ale zůstává bez imunitní ochrany. Potenciál nekontrolované epidemie zůstává víceméně stejný,“ řekl mimo jiné naší spolupracovnici Markétě Boubínové profesor Hel.

Ztráta na čelo pelotonu: O vakcínu proti nemoci covid-19 se pokoušíme i v Česku. Pokud vše půjde hladce, očkovací látka by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) měla být na světě nejdříve za rok. V Británii a Německu už přitom začínají testovat vakcíny na lidech a doufají, že budou na podzim dostupné pro veřejnost. V podcastu o tom Filip Titlbach mluví s kolegyní Adélou Skoupou. Skupina předních českých vědců později večer zaslala ministrovi otevřený dopis, v němž se pozastavují nad oznámením záměru vyvíjet českou vakcínu. Zlehčuje to prý závažnost celé problematiky, kritizují vědci.

Druhý pokus pro Vojtěcha: Poté co vláda neuspěla s novelou zákona o ochraně veřejného zdraví, která měla umožnit ministru zdravotnictví nařídit více různých mimořádných opatření, zkouší koalice jinou cestu. Chystá normu, jejíž platnost by skončila v prosinci letošního roku. Ministr by dostal větší pravomoci, ale zároveň by jeho kroky musela posvětit vláda. Více zjistila Hana Mazancová.

Zachraňovali jsme, víc nás nezajímalo: Média o něm tvrdí, že před rokem 1989 úzce spolupracoval s komunistickou rozvědkou a vyvíjel aktivity proti NATO. Dnes jeho podpis najdeme pod každou objednávkou, kterou se ministerstvo zdravotnictví snaží zajistit roušky či respirátory. A to včetně těch dost sporných, za nimiž stojí třeba firma největšího sponzora hnutí ANO nebo společnost, jejímž jednatelem je zadlužený bývalý svářeč. Kolega Prokop Vodrážka se proto vydal Miroslava Doležala, úředníka, který na ministerstvu vede tým nákupčích, vyzpovídat.

Aby to nezapadlo… Režisér a scenárista Břetislav Rychlík se ve svém komentáři před středeční volbou nových členů Rady České televize rozhodl premiéru Babišovi připomenout dvě důležité okolnosti, na něž jsme možná v dnešní hektické době už zapomněli. Tou první je tzv. Berkovcův seznam, který poslanec ANO (kdysi moderátor pořadu Rady ptáka Loskutáka na TV Nova) na konci března rozesílal některým kolegům ze Sněmovny. Rozděloval v něm kandidáty na členství v radě podle loajality k Babišovi a ochotě hlasovat pro odvolání současného ředitele ČT Dvořáka, kterého ANO kvůli některým kritickým pořadům nemá právě v lásce. Tou druhou je srdceryvná Babišova výzva na adresu opozice ke spolupráci a odložení stranických sporů v době koronavirové krize. Pokud to ale už neplatí, má Rychlík pro premiéra jednu radu.

Kdo je „idiot roku“? Komunální politik hnutí ANO nemá rád současného předsedu ODS Petra Fialu. Na tom by jistě nebylo nic divného, nakonec je to politický rival, navíc akademik vyjadřující se často poněkud profesorským způsobem, který může některé iritovat. Jenže Jiří Šarman se rozhodl, že to Fialovi osladí. A tak na sociálních sítích publikoval jeho fotografii s údajným citátem, v němž šéf ODS odmítá snižování poslaneckých platů, a k tomu ho rovnou nazval „idiotem roku“. Banalita? Ani ne. Jeho post sdílelo na čtrnáct tisíc lidí, o takovém počtu si může nechat zdát (když náhodou spí) i pan premiér se svým „Čau lidi“. Takže se kolega Jan Tvrdoň rozhodl zjistit, odkud Jiří Šarman ten Fialův výrok má. To byste nevěřili…

Vyměnit, nebo raději ne? To je otázka, před níž teď stojí američtí demokraté v boji o Bílý dům. Jejich kandidát Joe Biden sice až po pěti týdnech mlčení, zato však nepřekvapivě prohlásil, že jeho obvinění ze sexuálního útoku je lživé. Na Bidenovu podporu se paradoxně ozývá řada vlivných žen, proti němu naopak feministické kruhy. O podrobnosti se zajímal Kirill Ščeblykin.

Stát se prostřednictvím ministerstva kultury omluvil historikovi umění Jiřímu Fajtovi za jeho odvolání z funkce ředitele Národní galerie Praha.

Úřady v indickém hlavním městě Nové Díllí zavedly s okamžitou platností mimořádnou sedmdesátiprocentní daň na malobchodní prodej alkoholu poté, co zde obrovské davy lidí po skončení šestitýdenní koronavirové karantény oblehly obchody, ve kterých se pití prodává. Zprávu přinesla agentura Reuters.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un obdržel od Ruska jubilejní medaili s názvem 75 let od vítězství ve Velké vlastenecké válce v letech 1941–1945 „za velký osobní vklad k zachování památky mrtvých a pohřbených sovětských občanů v KLDR“. Informoval o tom server mk.ru.

Policie v americkém státě Utah zastavila na dálnici osobní auto, které řídil pětiletý chlapec. V kapse měl tři dolary a tvrdil, že si ve voze svých rodičů jede do Kalifornie koupit nové Lamborghini. Více server televize CNN.

Bývalý prezident Václav Klaus společně s týmem svého institutu vydal devět doporučení, jak dál postupovat v současné krizi. Je tam úplně všechno (obnova státních hranic jako záruky integrity a bezpečnosti státu, požadavek opustit nesmyslné a finančně devastující plány na manipulaci s klimatem, stejně jako společnost rozkládající pokrokářské genderové představy atd.). Nenechte si ujít.