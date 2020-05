Li Ji-ji si vzala život. Přízrak sexuálního násilí na školách v Číně

V Číně poslali do vězení učitele, který se před čtyřmi lety pokusil znásilnit svoji šestnáctiletou studentku. Jeho oběť se to už nikdy nedozví: Li Ji-ji se dva roky v depresích marně domáhala spravedlnosti, až nakonec skočila z osmého patra. Před sedmi lety zas ředitel základní školy zneužil svoje žačky jako sexuální úplatek a spolu s vládním funkcionářem nezletilé znásilnili. Jsou to případy, které vzbudily hrůzu a vedly k veřejnému odsouzení. A jsou jen vrcholkem ledovce.

Zadívá se do kamery a pak uhne pohledem, ale hned se jím zas vrátí. Má černé vlasy, na sobě košili a v hlase zvláštní, ozvěně podobné chvění. „Bylo osmého května kolem půl třetí odpoledne. Učitel zavolal, že moje dcera nepřišla do školy. Později nám policie řekla, že ji našli… Bezvládně ležela na posteli, když jsme ji volali jménem, ani neodpověděla. Pak odvedli děti na stanici k výslechu, trvalo to od půl dvanácté v noci do sedmi ráno. Teprve pak jsem se dozvěděl, co jí ředitel udělal.“

Černovlasý muž se odmlčí. „Čekal jsem venku, přede mnou by nemluvila. Řekla to policistům a matce, ta pak mně. Tvoje dcera už není holčička, řekla jen. Je z ní žena.“ Znovu zmlkne a škubne očima, naprázdno otevře ústa a pak si skousne spodní ret: „Chtěl jsem si toho ředitele najít. A vykleštit ho.“

Šesťačky jako úplatek

8. května 2013 ve Wan-ningu, okresním městě na jihočínském ostrově Chaj-nan. Šest školaček toho rána chybělo na vyučování a neukázalo se až do jeho konce. Všechny šesťačky, od jedenácti do čtrnácti let. Hned další den oznámila policie vyděšeným rodičům, že jejich pohřešované dcery vypátrala v hotelových pokojích.

Bezpečnostní kamery zachytily hotelové chodby, kudy si dva dospělí muži vedou mladičké dívky. Jeden si na pokoj odvádí dvě, druhý se zamyká rovnou se čtyřmi. První se jmenuje Feng a má funkci v místní vládě. Příjmení druhého zní Čchen a je to ředitel základní školy, odkud dívky zmizely.

Policejní vyšetřování připomíná chameleona. Zpočátku není nikdo obviněn a „policie tvrdí, že k žádnému sexu nedošlo“ – slovy moderátorky televizních zpráv. Prý nedostatek důkazů. Zoufalí rodiče dají na internet fotku bílých, krví potřísněných dívčích kalhotek: Stačí vám tohle jako důkaz?!

A chameleon změní barvu: „Ředitel dal dívkám peníze.“ Není to znásilnění, ale dětská prostituce, a na tu zákon pohlíží shovívavěji. Rodiče dívek se mají chovat, jak se patří, nemluvit s novináři ani jinými než přidělenými právníky; monitorují jim telefony a kamkoli se hnou, sledují je