Ministr zdravotnictví bude silnější, ale pod kontrolou vlády. Vnitro chce dočasný zákon pro boj s koronavirem

Chystaný zákon by ministru zdravotnictví umožnil vydávat širší výčet mimořádných opatření než nyní, zároveň by jej ale kontrolovala vláda a opatření by platila jen po dobu účinnosti zákona, tedy do konce roku.

„Rozhodnou politici, ale dospělo se k předběžnému názoru, že přijmeme obyčejný zákon, speciální (vůči zákonu o ochraně veřejného zdraví, pozn. red.) a bude mít účinnost do