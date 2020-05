Babišem kritizovaný náměstek dostal po rezignaci přes milion, aby neodešel ke konkurenci. Za sedm týdnů se do úřadu vrátil

Říha byl na ministerstvu od loňského srpna zodpovědný za armádní vyzbrojování a akvizice, náměstkem byl od loňského srpna. Na začátku letošního roku čelil kritice za nákup dvou pasivních sledovacích systémů Věra NG. Vláda schválila cenu transakce 780 milionů korun, stát ale nakonec zaplatil 1,5 miliardy.

Zakázku kritizoval i předseda vlády Andrej Babiš (ANO). „Samozřejmě jsem řval celý týden, když jsem četl, co píšou v médiích, a ptal jsem se, co to tam má ministr Metnar za pitomce, když jsou schopni dát pro info vládě neaktuální cenu a o té správné se neobtěžují vládu informovat a dozvídám se ji z médií?“ napsal premiér ve svém facebookovém hlášení 9. února.

O tři dny později ministerstvo oznámilo, že Říha po dohodě s Metnarem rezignoval. Ministr serveru Lidovky.cz řekl, že Říhův odchod je „vyústěním chyb“. Říha odmítl, že by se dopustil nějaké chyby. Podle něj však nebylo schůdné ustát mediální tlak.

Podle zákona o státní službě mu náleží konkurenční doložka ve výši ročního platu. Mluvčí ministerstva Jan Pejšek Deníku N řekl, že hrubý měsíční plat náměstka resortu obrany se pohybuje