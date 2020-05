Šestitýdenní dceru rodiče neviděli měsíc a půl. Nemocnice dál ignorují nařízení ministerstva

Fakultní nemocnice v Plzni poprvé pustila rodiče k dětem až 22. dubna, po šesti týdnech zákazu návštěv. „Na základě vyhodnocení epidemiologické situace ve fakultní nemocnici a v celém kraji krizový štáb umožnil návštěvu rodiče hospitalizovaného dětského pacienta,“ sdělila mluvčí nemocnice Gabriela Levorová.

Poté co nemocnice zprávu zveřejnila na své facebookové stránce, popsalo v diskusi několik rodičů svoje zkušenosti s oddělováním od dětí.

„Dceru jsme šest týdnů neviděli, naposledy v měsíci a půl, pustili ji ve třech měsících. Normální mi to nepřijde, ale co má člověk dělat, když jakýkoliv vstup zakázali? Tahle situace tady nikdy nenastala a člověk teda ani neví, jak při tomhle postupovat. Stížností bychom vyřešili co? Stejně by nás tam nepustili,“ popsala žena pod uživatelským jménem Paulí Vega.

Její dcerka se narodila jako nedonošená v polovině ledna a o několik týdnů později musela být přijatá na neonatologii plzeňské nemocnice.

„Prosím, je tu někdo, kdo to opravdu nějak řešil? Manželka rodila v jiné nemocnici a malého odvezli na vyšetření do fakultní nemocnice a teď jí řekli, že si ho tam nechají do pondělí a možná zítra ji tam pustí na návštěvu na jednu hodinu. Je zde někdo, kdo tento problém již řešil?“ ptal se pod stejným oznámením nemocnice Martin Nebřenský.

Mluvčí Levorová na otázku Deníku N, jak je možné, že nemocnice týdny vůbec nepouštěla rodiče k dětem ani přes výslovnou výjimku ministerstva, neodpověděla. Pouze