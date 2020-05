Šest grafů ke koronaviru, které vám otevřou oči: Jaká je skutečně smrtnost v Česku a kdo se nejčastěji nakazí

Pod rukama statistiků se epidemie koronaviru mění ve spoustu čísel. V nich se ukrývají užitečné informace, ale nejsou vidět. My jsme některé z nich našli, nakreslili a vysvětlili.

Když chcete vidět jen jedno jediné grafické znázornění epidemie, protože na víc nemáte čas či náladu, měl by to být obrázek č. 1. Čte se zleva doprava podél časové osy. Nejprve jsou sloupečky jen oranžové a pomalu jich přibývá; to jak se objevují další a další lidé, kterým vyšel test na přítomnost viru pozitivně.

Hned zde je třeba připomenout: z dat ministerstva zdravotnictví se nedá poznat, jestli je test unikátní, nebo se dělá u téže osoby opakovaně. Pokud takové informace získáme, okamžitě naše analýzy zpřesníme, zatím to však nejde.

Koncem března se začínají objevovat další dvě barvy. Zelená značí uzdravené, červená zemřelé. V současné době, tedy na pravém okraji grafu, je už uzdravených o něco více než dosud neuzavřených případů (čísla na pravém okraji grafu jsou aktuální počty těch kterých osob).

Počet zemřelých roste uspokojivě pomalu (pokud se to tak dá říci; ale je jasné, že by situace mohla být daleko horší). V grafu je navíc vynesená ještě čára, která vyznačuje celkový počet hospitalizací.

Tento typ vizualizace je v podstatě klasický, mohli jste ho během posledních týdnů vidět v různých modifikacích na mnoha místech. Za povšimnutí na něm stojí, že za