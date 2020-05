Léčil amerického pacienta nula remdesivirem: „Pomáhá, ale všechny nezachrání. Nejlepší je nepřibližovat se k lidem“

Jak vlastně první americký pacient zjistil, že má koronavirus?

Tento pětatřicetiletý muž 15. ledna přiletěl z návštěvy rodiny ve Wu-chanu do Seattlu. Bylo to dva dny předtím, než na letištích zavedli kontroly pro všechny pasažéry z Číny, a tak ještě prošel nepovšimnut. Doma začal mít suchý kašel a mírnou teplotu, a protože ze zpráv věděl, co se děje, šel se okamžitě nechat otestovat na nejbližší polikliniku. Test byl pozitivní.

V jakém stavu se muž dostal k vám?

Když jsme ho 20. ledna přijali do nemocnice, měl ze začátku obecné projevy covid-19: horečku, kašel, celkovou únavu a průjmy. Po pár dnech ale dostal zápal plic. Špatně se mu dýchalo, měl nízké hladiny kyslíku, nemohl popadnout dech. Tehdy nám experti z Centra pro kontrolu nemocí (CDC) navrhli, abychom zvážili použití remdesiviru.

Z čeho jste usuzovali, že by mohl fungovat? Do té doby na covid-19 remdesivir používán nebyl.

To je pravda. Měli jsme zprávy z Číny, že velké množství pacientů dostalo vážný zápal plic a museli být převezeni na jednotku intenzivní péče. I když na pacientech s covid-19 remdesivir tehdy ještě testován nebyl, měli jsme výsledky testů dobrovolníků z epidemie eboly. Zároveň jsme měli částečné výsledky testování na zvířatech a v těch se ukázalo, že lék snižuje dopady viru v plicích těchto zvířat. Všechno jsme s pacientem konzultovali a on se rozhodl, že ho zkusí.

George Diaz je šéfem oddělení pro infekční nemoci v nemocnici Providence Regional Medical Center ve městě Everett ve státě Washington. Nemocnice je součástí řetězce Providence St. Joseph Health, který provozuje 51 nemocnic na západním pobřeží USA, tedy v oblasti s nejrychleji se zvyšujícím počtem potvrzených případů nákazy. Americký vládní úřad pro schvalování léků FDA schválil užití remdesiviru v urgentních případech, další klinické studie stále probíhají.

Konzultovali jste to i s výrobcem léku, firmou Gilead?

Ano, ti byli připraveni nám ho poskytnout, pokud bychom měli svolení úřadu FDA (americký vládní úřad pro schvalování léků, pozn. red.). Ten nám to umožnil pod podmínkou takzvaného soucitného použití (použití nového, nevyzkoušeného léku pro pacienty v kritickém stavu, když jiné léky nejsou k dispozici, pozn. red.). Gilead sídlí nedaleko Seattlu, takže jsme látku dostali velmi rychle a začali