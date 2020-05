Premiérovo tažení proti obrněncům ve fázi ústupu. Čelí Zemanovi, armádě i výborům

Hledání úspor kvůli ekonomickým potížím způsobeným koronavirovou epidemií ukázalo na posun ve vnímání armády na politické scéně. Zatímco dříve dokázaly vlády rozbít armádní prasátko a nedostatečné peníze sehnat na úkor modernizace vojska, teď to má premiér Andrej Babiš složitější. Prozatím.

Minulý týden odjížděl předseda vlády do Lán za prezidentem Milošem Zemanem s postojem, že už je dohodnuté přibrždění zakázky na nákup dvou set pásových obrněnců za více než padesát miliard korun, protože „není situace na to, abychom je kupovali“.

Poté co opustil areál zámku, v němž prezident tráví většinu času, promluvil ale premiér v opačném gardu. „Myslím, že kdyby pan ministr (obrany, pozn. red.) Metnar našel možnost financování dodávky těchto vozidel, tak si to naše armáda zaslouží. Samozřejmě je to obrovská suma, ale já myslím, že armáda potřebuje už konečně obnovu,“ řekl Babiš se samozřejmostí dlouhodobého zastánce nákupu.

Hrad odmítl komentovat, zda prezident premiérovi ohledně nákupu obrněnců „domluvil“. Prezident Zeman je nicméně dlouhodobě zastáncem vyšších výdajů na obranu.

Nákup logicky budí otázky – jednak je to