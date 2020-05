Koronavirus je pro Česko šance vydat se cestou, kterou ještě po roce 1989 nevyzkoušelo

Stojíme na křižovatce

„Nevrátíme se zpátky k normálu, protože normální stav byl náš problém,“ praví nápis na zdi v Hongkongu, Santiagu de Chile a dalších místech, na který dnes odkazují mnozí komentátoři. Žijeme v přelomové době. Podle některých vzniká šance na lepší svět, dle jiných se prohloubí nespravedlnosti toho včerejšího. Krize uvrhla lidi i celé státy do izolace a zastavila ekonomiku. Politické a hospodářské systémy čelí největší zátěžové zkoušce za poslední dekády. Mezinárodní měnový fond varuje, že světová ekonomika se řítí k největší recesi od dob velké hospodářské krize.

Bývalý americký diplomat Henry Kissinger mluví o novém světovém řádu po koronaviru. Svět podle něj čeká proměna. Kissinger upozorňuje na chaos a devastaci ekonomiky, jejíž náprava může trvat celé generace. Virus se šíří rychle, zatím proti němu není zaručený lék a vývoj vakcíny potrvá mnoho měsíců, ne-li let. Výsledkem může podle Kissingera být uzavírání států do sebe a návrat k logice „opevněného města“.

Co to znamená? Symbolem „opevněného města“ se u nás staly uzavřené hranice, karanténa, omezování svobod a poslušnost. V Česku ]nosíme roušky a posloucháme vládní nařízení. Věříme, že jde jen o dočasný stav. Jenže strach s námi nejspíš zůstane i po odeznění epidemie. A spolu s tím i ekonomické problémy a možné neblahé politické důsledky.

Můžeme zabránit vývoji, ve kterém se hospodářská recese a chudnutí spojí s omezováním svobod, obratem k národním státům a větší přísností na lidi? Podle všeho stojíme přesně na této křižovatce.

Zatím se vynořují dva politické scénáře, které v důsledku pandemie nabírají na síle. První scénář spočívá v [lockpříklonu k autoritářství a logice „každý stát sám za sebe“. Ozývají se totiž hlasy, které tvrdí, že západní demokracie selhaly a autoritářské státy v čele s Čínou prý zvládají koronakrizi lépe.

Podle druhého scénáře by měla naopak zvítězit mezinárodní spolupráce a demokracie. V takovém případě se ale demokratické země musí sjednotit a porazit covid-19 společně.

Demokracie zvládají pandemii dobře

Korejsko-německý filozof Byung-Chul Han, autor knihy Vyhořelá společnost (2016), v nedávném eseji varuje, že Evropa koronavirovou pandemii nemusí zvládnout. A předpokládá, že z krize nakonec vyjdou vítězně asijské státy – hlavně Čína. Asijské země mají podle Hana výhodu v disciplíně a „autoritářské mentalitě“, což vyplývá z tamní konfuciánské kulturní tradice. Lidé se nebouří a „jsou mnohem víc poslušní a submisivní než v Evropě. Víc věří státu (…) a digitálnímu špehování“.

Han píše, že Čína „nyní bude prodávat světu svůj digitální špehovací stát jako úspěšný model v boji s pandemií“. A bude svůj systém předvádět „s ještě větší pýchou“.

Opravdu demokracie v boji s koronakrizí selhávají? Všichni jsme měli před očima tragické dopady pandemie v Itálii, Španělsku či USA. Jenže zapomínáme na jiné země, které koronaviru čelí úspěšně.

Řecko s desetimilionovou populací má v době vzniku tohoto textu zhruba dva a půl tisíce nakažených a něco přes sto mrtvých. Třebaže jde o zemi tvrdě zasaženou ekonomickou krizí, neoliberálními škrty a úspornými balíčky, koronakrizi dnes zvládá pozoruhodně dobře.

Zle si nevede ani Portugalsko, které sousedí s těžce postiženým Španělskem. I když v Portugalsku žije největší počet seniorů, a tedy nejvíc ohrožených lidí v celé EU, v důsledku Covid-19 v zemi zatím zemřelo tisíc lidí a nakazilo se asi čtyřiadvacet tisíc. Pořád jde o zhruba desetinásobně menší čísla než ve Španělsku. A za zmínku stojí určitě i Nový Zéland s dvaceti mrtvými a patnácti sty nakaženými.

I když se reakce na pandemii budou jistě dlouho zkoumat, potlesk autoritářům je mimo realitu. Ve všech zmíněných případech demokratických zemí zafungovalo včasné zavedení krizových opatření. Ale nejen to. Při zvládání krize nepomáhá strach ani slepá poslušnost. Jako mimořádně důležitý se ukazuje dobrý stav veřejného zdravotnictví, vzájemná důvěra lidí a politiků, svobodné šíření informací a ochota lidí pomáhat si.

Řekněte lidem pravdu a spolupracujte

Můžeme se navíc poučit z minulosti. Uznávaný americký historik John M. Barry píše v knize Velká chřipka (The Great Influenza, 2004) o pandemii španělské chřipky z let 1918–1919 a tehdejších reakcích na ni. Uvádí, že obrovský počet mrtvých do značné míry zavinila nespolupráce států, které mezi sebou válčily, cenzura informací a zmíněná nebezpečná logika „každý sám za sebe“.

Je škoda, že této globální pandemii, která si vyžádala padesát až sto milionů obětí, se v dějepisu nevěnuje pozornost. Tak obrovský počet mrtvých si totiž významné místo v naší kolektivní paměti určitě zaslouží. Přinejmenším je dobré vědět, že státy, které v té době vedly první světovou válku, nechtěly nahlodat svoje bojové úsilí a šířit paniku, a tak informace o epidemii dlouho zatajovaly. To mělo katastrofální následky v podobě rychlého šíření nemoci a zbytečného umírání.

Bagatelizovat nebezpečí pandemie se snažila třeba tehdejší americká vláda. Úřady a média chtěly udržet bojovou morálku, soustředily se na pozitivní zprávy o vývoji na bojišti a pandemii dlouho popisovaly jen jako „běžnou chřipku“. Na tehdejším evropském poli také panovala cenzura, válčící státy nemoc tutlaly a snažily se jeden nad druhým získat výhodu.

Něco podobného vidíme i dnes. Víme, že čínská diktatura zatajovala informace o koronavirové nákaze a zastrašovala ty, kdo o ní mluvili. Jenže ani západní státy nejsou bez viny. Americký prezident Donald Trump zpočátku koronavirus zlehčoval a chválil Čínu za to, jak situaci zvládá. A britský premiér Boris Johnson chtěl nakažením většiny populace vybudovat „kolektivní imunitu“.

USA i Británie nyní čelí tvrdým zdravotním a sociálním dopadům otálení svých lídrů. A sklízí také trpké plody chronicky podfinancovaných zdravotních služeb po dekádách škrtů – v případě USA ještě umocněných absencí zdravotního pojištění pro miliony lidí.

Podle historika Johna Barryho je poučení z krize jasné: netutlat informace, říkat lidem pravdu a spolupracovat na řešení. Před sto lety si pandemie vyžádala katastrofální oběti hlavně z řad chudších vrstev obyvatelstva. A dějiny, jak se zdá, se v tom opakují.

Varování: hladomory na jihu

Václav Havel kdysi napsal, že totalitní systémy východního bloku byly vypouklým zrcadlem naší civilizace. Představovaly vyhrocenou karikaturu západních demokracií a celého moderního světa, který se potýká s ekologickou, sociální a existenciální krizí. Právě tváří v tvář koronakrizi si musíme uvědomit, že tato společná krize, která se týká nás všech – napříč státy, kontinenty a ideologiemi – nikam nezmizela.

Kde dnes najdeme „vypouklé zrcadlo“, které nám ukáže naši civilizační krizi v plné nahotě? Hlavně v zemích globálního Jihu – v továrnách světa s nejlevnější prací, státech těžce zmítaných dopady klimatické krize, kterým podle OSN v důsledku pandemie hrozí hladomory. Jsou to právě tyto země bez dostupné zdravotní péče a sociálních výdobytků, které trpí nejvíc.

Indická vláda vyhlásila letos v březnu zákaz vycházení, čímž odstartovala asi největší exodus obyvatel od vzniku Indie a Pákistánu v roce 1947. Miliony pracovníků bez smluv a sociálního zázemí se ocitly bez peněz, jídla a přístřeší. A vydaly se na úmorný pochod podél silnic z měst na venkov. Hladovějící, mladí i staří, zdraví i nemocní.

Na mnohasetkilometrovou cestu domů se vydaly také tisíce Venezuelců, kteří pracovali v Kolumbii a dalších latinskoamerických státech. Kdysi je z Venezuely vyhnala kolabující ekonomika a politická krize. Dnes se vrací zpátky, spí podél cest a hladoví. „Aspoň budu s rodinou,“ doufají mnozí z nich.

Budoucnost zůstává zamlžená. A problémy, kterým čelí rozvojové země, se mohou týkat i nás, o čemž svědčí třeba i miliony čerstvě nezaměstnaných lidí v USA. Slavná indická spisovatelka Arundhati Royová uvažuje v listu Financial Times o pandemii koronaviru jako o „bráně“ – předělu mezi starým a novým světem. Jak bude vypadat příští svět? Vše nasvědčuje tomu, že aby byl lepší, potřebujeme společnou globální politiku – celosvětovou akci.

A co takhle nepodmíněný základní příjem?

Generální tajemník OSN António Guterres říká, že vztahy mezi světovými velmocemi dnes v podstatě nefungují. Ale zároveň je podle něj jasné, že svět může čelit pandemii covid-19 a jejím hrozivým důsledkům jedině společně a koordinovaně.

Jenže jak toho dosáhnout? Zprávy z minulých měsíců nezněly moc optimisticky. Světová zdravotnická organizace (WHO) podle všeho varovala svět před koronavirem pozdě. A Donald Trump současně WHO uštědřil ránu v podobě pozastavení plateb. To je pro organizaci, která zatím jako jediná dokáže koordinovat boj s pandemií, dost zhoubné.

Rány utrpěla také Evropská unie. Je sice pravda, že EU má zrovna v oblasti zdravotnictví omezené pravomoci. A samotné členské státy zaspaly, přehlížely varování přicházející od Evropské komise a tvrdily, že jsou na pandemii připravené. Jenže když koronavirus udeřil naplno, Brusel nebyl schopný razantně a rychle reagovat, což rozhodně nepřivedlo k projektu evropské integrace nové příznivce. Podobně jako odmítání finanční pomoci Itálii a Španělsku v podobě koronabondů. Faktem je, že otálení s pomocí je hlavně v Německu dáno strachem z posílení euroskeptických sil, jako je AfD, které rády vmetou vládě do tváře, že nechtějí platit „rozmařilý“ evropský jih. Jenže klíčové je, jak to celé vnímají lidé v členských státech, kteří mají strach a čekají rychlou pomoc. Pachuť z údajného selhání tu proto s námi nejspíš zůstane. Už zase slyšíme hlasy volající po zrušení Schengenu a vystoupení z EU.

To, co dnes bolestně chybí, je humanistická politika, která by dodala lidem naději. Naději, že přestaneme mít strach o živobytí a začneme znovu žít. Naději, že se z nouzových opatření nestane „normál“ a nebudou v rozporu se základními principy právního státu. A také že se potřebná ekonomická pomoc nedostane jen k velkým rybám a kapitánům průmyslu, zatímco ti malí ostrouhají.

Nadějné příklady ale existují. Papež František nedávno vyzval k zavedení nepodmíněného základního příjmu – částky, která by zajistila důstojnou úroveň života pro všechny. „Nastal čas zrušit nerovnosti a vyléčit nespravedlnost, která sužuje zdraví naší lidské rodiny,“ řekl.

Jednou z prvních zemí, které dnes k tomuto řešení zčásti směřují, je Španělsko. Tamní vláda chce od května zavést „minimální životní příjem“ pro chudé rodiny – i s ohledem na to, že od letošního března přišlo ve Španělsku o práci skoro milion lidí.

Politici ve Španělsku dokonce tvrdí, že zmíněný příjem pro chudé nemá být jen prozatímní krizové opatření, ale má zůstat v platnosti navždy. Zdravotní a sociální krize totiž spolu neoddělitelně souvisejí. Není přinejmenším dočasné zavedení nepodmíněného příjmu řešení, které by přineslo většině z nás úlevu?

Chtějme naději, ne návrat do devadesátek

Východiskem z globální zdravotní krize by měl být také vývoj a distribuce vakcíny. Umožnilo by nám to získat jasnou představu, jak z dnešního marasmu ven, kdy obnovíme důvěru v budoucnost a mezilidské vazby. Dobrá zpráva je, že na vakcíně už pracují desítky firem a akademických pracovišť po celém světě. Málokdo však věří, že vakcínu budeme mít k dispozici za méně než rok či rok a půl. A ani tehdy nebude jasné, jestli se dostane k lidem a bude dostupná všem.

Šance ale pořád existují. Mezinárodní síly jako EU, WHO, země G20 nebo OSN by si dnes mohly výrazně napravit reputaci. Mohly by totiž představit přesvědčivý globální plán boje proti pandemii – včetně záruk na distribuci účinného léku mezi lidi. Mohly by to udělat třeba ve chvíli, kdy bude jasněji ohledně vývoje vakcíny. Proč je to důležité?

Předně by to ubralo vítr z plachet všem, kteří dnes plivou síru na EU a zavřené hranice chápou jako šanci, jak si přihřát svoji politickou polívčičku. Třeba těm, kteří v Česku volají po zrušení Schengenu a vzývají národní stát jako posvátnou krávu.

Zadruhé bychom získali konkrétní „cestovní mapu“. Umožnilo by nám to mít jasnou představu o dopadech krize, jejím trvání i o tom, jak dlouho se ještě mohou opakovat nouzová opatření. Není totiž pravda, že jsme jenom zranitelní nebo že svět je iracionální „pytel blech“ a jeden velký chaos. Zejména banky a investoři dlouhodobě plánují a obnova důvěry je ve skutečnosti přesně to, na co všichni nejvíc sází.

A zatřetí by to mohlo zvrátit staré známé pravidlo, podle nějž ti nejbohatší privatizují zisky, kdežto ztráty nese na bedrech většina lidí. Dnešní tápání v neznámu totiž jako vždycky zvýhodňuje velké hráče, kteří mají zdroje peněz a ty správné informace. A chystají se na laciný odkup menších podniků, které v krizi zchudnou nebo krachují. Nemohou se v Česku tak trochu zopakovat divoké devadesátky s Andrejem Babišem a Petrem Kellnerem v čele? Měli bychom se u nás vážně zamyslet, jak omezit další nárůst vlivu ekonomických žraloků, kteří se vyškolili v dobách, kdy se „zhaslo“. A jak v takovém případě zabránit snižování mezd, životní úrovně a negativním dopadům na lidi.

Dnešní koronakrize zkrátka vrací do hry pravolevý konflikt a otevírá politické příležitosti na národní i na celosvětové úrovni. Můžeme ji vzít jako šanci, jak pomoci lidem, kteří onemocní, zchudnou nebo přijdou o živobytí. A jak vytvořit společnost založenou na spravedlivějších principech, funkčních veřejných službách a sociální a ekologické udržitelnosti. Anebo jak si naopak po klausovsku „utáhnout opasky“, posílit moc oligarchů a za národními hranicemi se ještě víc bát světa. Tu druhou možnost jsme si už v Česku i leckde jinde vyzkoušeli. Není načase dát šanci té první?

Autor vystudoval historii a politologii na Filozofické fakultě UK, kde také vyučoval. Napsal knihu Jak se zbavit Castra: Kuba, USA a Československo ve studené válce (2016).