Animal Crossing: Hra, o které debatují akademici i novináři Financial Times

Lidé ve Spojených státech a některých částech Evropy hlásí nejen nedostatek zdravotních pomůcek v boji proti koronaviru, ale i nedostatek herních konzolí Nintendo Switch. Ve Spojených státech se cena zařízení určeného jen pro hraní videoher v některých případech vyšplhala až na dvojnásobek – konzole za 299 dolarů se tak prodává i za 500 dolarů (12,5 tisíce korun).

Zvýšený zájem hráčů by se dal na první pohled přičíst tomu, že je teď řádově víc lidí nuceno trávit čas doma v karanténě. Kina, divadla a hospody jsou zavřené, nárůst zájmu o počítačové hry i herní zařízení hlásí celý svět. Kvůli omezenému provozu továren v Asii také částečně vypadla výroba některých klíčových součástek Nintenda Switch. Kdyby to byly jediné důvody, proč se z konzole připomínající na první pohled iPad s ovladači stalo nedostatkové zboží, článek by končil zhruba zde a vy byste si o tom nejspíše přečetli v Minutě po minutě na stránkách Deníku N.

Aktuální šílenství okolo konzole ale nastartovala hra Animal Crossing: New Horizons. „O žádné hře na světě se teď nemluví víc. Sesadila z trůnu tituly, které žebříčkům dominovaly i dva roky, včetně Fortnite,“ popsal pro New York Times Rishi Chadha, který se stará o spolupráci herního průmyslu a Twitteru. Přijetí titulu by se dalo přirovnat k pokémoní mánii z konce 90. let. (Pokémoni mimo jiné také vyšli exkluzivně pro konzoli od Nintenda.)

Plnou parou vpřed proti trendům

Animal Crossing na první pohled nesplňuje parametry nejoblíbenějších herních titulů. S nikým nebojujete a vše je zabaleno do jednoduché a roztomilé grafiky. Hra před vás ani nestaví žádné složité výzvy.

Na začátku prostě dostanete