Česko chce mít vlastní vakcínu. Vědci už zkoumají vlastnosti viru, vývoj může trvat rok

Česko se přidalo k celosvětovému závodu ve vývoji vakcíny proti nemoci covid 19, zatím je ale teprve na startu. Pokud vše půjde hladce, očkovací látka by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) měla být na světě nejdříve za rok. V Británii a Německu už přitom začínají testovat vakcíny na lidech a doufají, že budou na podzim dostupné veřejnosti.

„Na viry se velmi těžko hledají léky, protože si s námi tak trošku dělají, co chtějí. Jsou na světě déle než my a my se s nimi snažíme bojovat, aby nevítězily. Účinná antivirotika se velmi obtížně vyvíjejí, je jich zatím velice málo. Naše budoucnost v prevenci proti koronaviru je očkování,“ řekla dnes při představení ambiciózního projektu Věra Adámková, profesorka z pražského IKEM a šéfka českého výzkumného týmu.

Ten už začal na nové vakcíně pracovat. Zatím je pouze v první, laboratorní fázi, kdy vědci zkoumají vlastnosti viru. Zaúkolovalo je přímo ministerstvo zdravotnictví. Všechny tři organizace, které se na výzkumu podílejí, totiž pod úřad spadají. Jde o Státní zdravotní ústav, jehož experti nyní virus podrobně zkoumají ve speciálně zabezpečené laboratoři, Ústav hematologie a krevní transfuze, který mimo jiné zjišťuje, jak reaguje lidská imunita na koronavirus, a Institut klinické a experimentální medicíny, který se bude podílet na následných experimentech – například na hlodavcích.

Čeští odborníci usilují o takzvaně neživou vakcínu: lékař člověku „naočkuje“ virus v takové formě, že pro něj nebude nebezpečný, ale umožní mu vytvořit si protilátky.

Nyní jsou ale vědci na samotném začátku: vytvořili studii proveditelnosti a vypočítali, že vývoj vakcíny může podle hrubých odhadů přijít na několik desítek milionů korun. Ty je podle Vojtěcha ministerstvo zdravotnictví připraveno získat ze státního rozpočtu. Dosud podle Adámkové odborníci na projektu pracovali zadarmo.

Virus a jeho chování vědci zkoumají v takzvané národní referenční laboratoři Státního zdravotního ústavu, která se specializuje na chřipku. V ní už výzkumníci pomocí elektronového mikroskopu zachytili obraz