Láska v čase korony byla výzva. Pohotovost se cení, humoru se nedostává

Česká televize je považována za poněkud těžkopádný kolos, proto je každá „challenge“ vítaná a překvapivá. A vymyslet, napsat, natočit a odvysílat sitcom o koronavirové pandemii ještě během doby, kdy platí mimořádná opatření, výzvou rozhodně je.

Mnohé napoví zjištění, že za projektem stojí Tomáš Baldýnský, zkušený televizní scenárista orientovaný právě na humorné sitcomy.

V tomto případě hraje tvůrcům leccos do karet. Jelikož karanténa byla zpočátku hodně o tom, aby lidé seděli doma a nevycházeli, přichází základní premisa sitcomů – lidé sedí doma a nevycházejí – jako na zavolanou. Odpadají tím zdůvodňování absence exteriérů, děj se prostě ze své podstaty uchýlil do interiéru.

Během krize vzrostla úloha veřejnoprávních médií, což je v prvním dílu nenápadně naznačeno ve scénách, když postavy sledují tiskové konference v televizi a sledují web ČT.

Dobrá, ale na pandemii s humorem? V době, kdy vznikají tyto řádky, tedy ještě před premiérou prvního dílu, se již na webu ČT objevil nesouhlasný komentář jednoho diváka, který se táže: „Proč se dívat na něco, co teď máme?“ Je to pěkný příklad toho, jak někteří lidé vnímají média. Jako něco zprostředkovaného, od života v podstatě odtrženého, od umělecké tvorby pak chtějí totéž, jen aby se namíchala do žitého života. Počkejme si, jak „to dopadne“, a pak o tom točme.

Je možné, že tvůrci naopak cílili k vyvolání katarzního účinku. Pojďme se zasmát tomu, co žijeme.

Vděčné je i samo téma, které nabízí množství zcela nových situací, které nejsou okoukané, ale na druhé straně jsou sdílené celou populací, takže jsou okamžitě pochopitelné. Odvrácenou stranou je, že za poměrně krátkou dobu již budou některé reálie nesrozumitelné. Například jedna z postav, středoškolská profesorka, oznamuje naléhavě svému studentovi, že uvízla v Uničově. Je otázka, jestli již dnes nezačínáme zapomínat, jakou roli hrál Uničov během krize – natožpak za půl roku.

Tvůrci se museli potýkat i s jinými problémy. Během krizových opatření například není možné natáčet, neboť by se do vzájemné blízkosti dostali herci a mohli by jeden druhého nakazit. To naštěstí vyřešila základní zápletka – každá z postav sedí sama v bytě, takže kontakt herců nebyl nutný s jedinou výjimkou, manželského páru Anny a Petra, kteří žijí v jednom bytě. To se podařilo vyřešit tím, že herci Zita Morávková a Petr Vršek jsou i ve skutečném životě partnery a obývají stejnou domácnost.

Jak ovšem tvůrci v úvodním slovu k prvnímu dílu vysvětlují, právní oddělení ČT upozornilo ještě na jeden problém. Mimo domov se totiž nikdo nesmí (či nesměl) vyskytovat bez ochranné roušky. Tedy i když herec hraje v prázdné místnosti, stále se nachází mimo domov. Za tím účelem dostali herci zvláštní vybavení – průhlednou krychli, kterou mají neustále nasazenou na hlavě. Nejedná se tedy o bizarní roušku, kterou sdílejí všechny postavy, ale o účelový prostředek, jak vůbec realizovat natáčení. Divák by si ho jakoby neměl všímat. Ochrana ovšem vede k určité topornosti v pohybech. Vstoupí jednou takové opatření do televizní historie?

Kvůli obsahu samotnému, máme-li soudit dle prvního dílu, seriál asi do historie nevstoupí. Přece jen je na něm znát, že byl upečen trochu narychlo a bez droždí. Humor vyplývající ze situací tu vesměs nefunguje, často proto, že je velmi jednoduchý. Šlápnutí do talíře, rána holí po hlavě, scény jak z němých grotesek.

Zdařilejší je humor v dialozích, nejčastěji čerpaný z tenze manželství, které je maličko přežité a unavené, ale pořád je v něm dost jisker na to, aby se děly věci. Na začátku jsme uvrženi do situace, kdy se kupí jeden zádrhel za druhým, a tušíme, že hodně jich ještě čeká na svou příležitost.

Pro autory i herce nebylo zrovna snadné vyrobit žánr opírající se o interakci mezi postavami tak, že každá z nich je vlastně sama a s okolím komunikuje nejčastěji přes obrazovku. Přitom vybraní herci dělají, co mohou. Kdyby bylo víc času, možná by šlo udělat z nouze ctnost a pohrát si se způsobem střihu, volbou interiérů, zkrátka využít právě toto omezení na maximum. Takto zatím jede Láska v čase korony na poměrně bezpečné střední vlně nepříliš náročné zábavy.