Příroda ještě neřekla poslední slovo. Musíme se naučit pokoře

Co pro vás znamená koronavir, který se přenesl na mokrém trhu ve Wu-chanu z netopýra na luskouna a pak na lidi po celém světě?

Žijeme ve světě, který se změnil, ovšem Evropa si to uvědomila až s příchodem onemocnění covid-19. Čína a „strážné pevnosti“, jak jim říkám – Hongkong, Tchaj-wan a Singapur – to již nějakou dobu vědí. Tyto země po propuknutí epidemie SARS v roce 2003, rovněž způsobené koronavirem, masivně investovaly do virologického výzkumu a technologií vyhledávání, testování a sledování populace, aby se na podobnou krizi připravily. Čínští vědci přenos viru způsobujícího onemocnění dýchacích cest z netopýrů na lidi očekávali. Úřady ve Wu-chanu po prvních třech týdnech od konce prosince do poloviny ledna epidemii potlačovaly a podle zprávy Světové zdravotnické organizace z 28. února dělaly, co mohly.

My v Evropě jsme zkrátka představu, že by se to mohlo stát nám, odmítali. Evropa, zasažená onemocněním SARS jen nepatrně, nepochopila globální změnu, kterou s sebou přineslo – Čína pandemie potlačuje nejen na svém území, ale i na celosvětové úrovni, a po roce 2006 měly čínské úřady vliv na jmenování předsedy Světové zdravotnické organizace. Evropě přitom nechybí vybavení k tomu, aby si s epidemií poradila: chybí představivost, jež by umožnila pochopit, co se nám děje.

Přečtěte si také Čelíme řetězové reakci, budoucnost se bude lišit od všeho, co jsme kdy zažili, říká britský historik

Co myslíte tím, že Evropě k přípravám na pandemie chybí představivost?

V Evropě je základem veřejného zdraví prevence, nikoli