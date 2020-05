Chtěl bych vám něco připomenout, pane premiére

Komentář Břetislava Rychlíka: Blíží se druhé kolo „volby“ do Rady České televize. Herec, scenárista a režisér Břetislav Rychlík se rozhodl virtuálně „předstoupit“ před Sněmovnu s projevem shrnujícím podivné okolnosti provázející kolo první a při té příležitosti připomenout panu premiérovi, jak na začátku epidemie vybízel všechny ke spolupráci a odložení stranických sporů. Pokud už to neplatí, má pro něj jednu radu.

Vážený pane premiére, chci vám poděkovat za slova pronesená před Sněmovnou 24. března. „Vážené poslankyně, vážení poslanci, stojím před vámi v situaci, která je pro nás pro všechny úplně nová,“ řekl jste a vyzval, „abychom v této krizové situaci zapomněli na naše politické hádky a spory“.

Chtěl bych nyní být také tak věcný a stručný, jako vy tehdy, ale nejde to. Před tím, co se chystá tuto středu, je totiž situace úplně stejná jako vždy, když Sněmovna předvádí frašku nazvanou bůhvíproč volby do mediálních rad.

To nejtěžší období, které Česká republika ve své novodobé historii zažila, jak jste pojmenoval krizový stav, přitom dalo jaksi zapomenout na odpudivou záležitost, která se v zákonodárném sboru odehrála ani ne čtrnáct dní před vaším vystoupením, 11. března tohoto roku.

Zpráva z tisku: „Pořádný rozruch v Poslanecké sněmovně vzbudil začátkem týdne e-mail, který zákonodárcům rozeslal poslanec ANO a předseda volebního výboru Stanislav Berkovec. Podle důvěryhodných zdrojů se na zprávě výrazně podílel i jeho spolupracovník Michal Walter Kraft. Mail se vyjadřuje před středeční finální volbou ke každému kandidátovi do Rady ČT. Některé z nich doporučuje a některé nikoliv. Měřítkem je přitom vztah kandidujícího k šéfovi veřejnoprávní televize Petru Dvořákovi. Ten Berkovcovo jednání označil za šokující a uvedl, že nabourává důvěru v činnost sněmovního výboru (…)

Michal Klíma (novinář a vydavatel, jeden z kandidátů na člena rady) zveřejněné informace komentoval tím, že na něj Státní bezpečnost v roce 1979 založila svazek a sledovala jeho názory a kontakty a že mu Berkovcův text metodikou a formulacemi tuto dobu připomíná. ‚Nevím, jakých prostředků bylo využito při mém novém rozpracování, ale podobnost obou dokumentů je děsivá…‘“ Mail od Berkovce, kdysi moderátora magazínu pro kutily Rady ptáka Loskutáka na TV Nova, obdrželo pětačtyřicet poslanců vašeho hnutí a další napříč Sněmovnou.

A jaký je váš vztah k panu premiérovi?

Tentokrát Berkovec „kutil“ ve spolupráci s Michalem Walterem Kraftem, tehdy asistentem poslance za ČSSD, dnes SPD, Jaroslava Foldyny. Kraft, bývalý poradce komunistů, spolupracovník za korupci odsouzeného Marka Dalíka, je muž dost svérázných názorů. Mimo jiné se netajil tím, že migrační krize by řešil střílením uprchlíků. Prý by to státní nebo evropskou kasu ani nestálo příliš mnoho peněz.

S Berkovcem vytvořili tandem a rozjeli velkou jízdu. V jejich „fízláckém“ materiálu se, kromě zásadního vztahu k hnutí ANO a vám, pane Babiši, jako důvod