E-shopy objevují nový platební způsob

České internetové obchody nezůstávají pozadu. Ačkoli stále nabízí tradiční platební metody jako je dobírka, platba při převzetí v kamenné pobočce anebo převod peněz na účet, aby dostáli požadavkům veškerým zákazníkům, mnohé z nich neustále rozšiřují své služby o další možnosti. Některé z nich přidaly do svých platebních metod možnost platby v Bitcoinech či platbu pomocí digitální peněženky. A nově se rozšiřuje možnost odložené platby.

Odložená platba zbaví zákazníky nejistot

Fungování odložené platby e-shopům pomáhá ulehčovat nákupy jak obchodníkům, tak zákazníkům. Zákazník si po vložení zboží do košíku vybere z metod dopravy a platby tlačítko odložené platby MALL Pay, projde krátkým SMS ověřením a zboží je k němu ihned expedováno bez toho, aniž by musel cokoli zaplatit. Dostane tak možnost si zboží prohlédnout, vyzkoušet a během 14denní lhůty se rozhodnout, jestli si jej nechá a zaplatí, anebo ho vrátí do obchodu. Odpadá tak nejistota, jestli již zaplacený výrobek přijde v dobrém stavu a odpovídající kvalitě, případně velikosti. Prodejce má přitom lepší přehled o objednávkách a jejich placení a více předchází situacím, kdy objednaný produkt zůstává nevyzvednutý na poště.

Možnost zaplatit nenadálé výdaje

Díky prodloužené lhůtě, kdy může zákazník svůj nákup zaplatit, vycházejí obchody vstříc také lidem v tíživé finanční situaci. Kohokoli mohou zaskočit náhlé výdaje, místo klasického spotřebitelského úvěru ale lze zvolit právě odloženou platbu a zaplatit zboží až například s novou výplatou. Výhodou této alternativy je především to, že zákazník za službu neplatí žádné úroky a nematou ho žádné složité podmínky. Své objednávky a stav splácení vždy přehledně vidí v tzv. MALL Pay zóně a služba ho vždy včas SMS a e-mailem upozorní, že se blíží doba splatnosti.

MALL Pay nezůstává pouze u odložených plateb. Už nyní nabízí doplňkové služby, jako je prodloužená záruka a v budoucnu chce zákazníkům usnadnit nakupování například pomocí vlastní platební karty či finanční aplikace.