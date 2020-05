Je reálné mít vakcínu do jara. Rychlost, s jakou se testuje, nemá v historii obdoby, říká český imunolog v USA

Český imunolog Zdeněk Hel je profesorem na lékařské fakultě University of Alabama (UAB) v americkém Birminghamu, kde se dlouhodobě zabývá výzkumem viru HIV a jinými nemocemi. Podílí se na intenzivním výzkumu viru SARS-CoV-2 a jeho působení v lidském organismu. UAB je také jedním z prestižních amerických pracovišť, která vyvíjejí vakcínu proti tomuto viru. Popisuje, co je pro její nalezení nezbytné, co můžeme od viru dál čekat, jaké další hrozby se před námi mohou vynořit a co bychom měli udělat dřív, než opatrně uvolníme ochranná opatření. Protože nejvíc práce nás podle Zdeňka Hela teprve čeká.