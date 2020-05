Vědecká práce není jako prodej pizzy, hájí laciný pronájem laboratoří šéf vinohradské nemocnice

Proč nemocnice pronajala v březnu firmě Scimed Biotechnologies své laboratorní prostory za zhruba 119 korun za metr čtvereční, což je hluboko pod běžnou cenou měsíčního tržního nájemného v pražských Vinohradech?

Centrum aplikované biologie, které v těchto prostorách funguje, je oboustranná spolupráce nemocnice a firmy Scimed Biotechnologies. Je to vědecká služba nemocnici. My už s firmou spolupracujeme delší dobu především v oblasti vývoje dermálních krytů a nanomateriálů, protože se zabývají vývojem léčivých přípravků moderní terapie.

Scimed v nemocničních laboratořích dělá svůj výzkum, ale když přijdeme my s nějakým projektem nebo grantem, tak na něm můžeme s nimi spolupracovat. Pronajaté prostory tak neslouží výlučně k podnikatelské činnosti nájemce, máme do nich stále otevřené dveře. Není to klasická nájemní smlouva. Je tam prostor pro to, že tam mohou pracovat i naši zaměstnanci. Několik jich máme i společných.

Ze smlouvy není úplně jasné, co má z této spolupráce nemocnice. Není tam žádný konkrétní závazek toho, co firma nemocnici poskytne. Smlouva je přitom na osm let.