Kluk z Chomutova to dokázal! Remdesivir vyhrál první kolo, je to skvělá zpráva, říká s opatrností biochemik Konvalinka

Pár hodin po oznámení jste na Facebook napsal: „Jo, ten kluk z Chomutova to opravdu dokázal!“ Tím klukem je Tomáš Cihlář, viceprezident pro virologii ve firmě Gilead, jehož tým lék vyvinul. Vy dva se znáte díky dlouhodobé spolupráci mezi vaším ústavem (ÚOCHB) a firmou Gilead, která vyrábí antivirotikum profesora Holého. Ale teď jsem se dočetla, že vy jste navíc taky kluk z Chomutova.

Jsem (i když mládí jsem pak prožil v Hamru u Litvínova), takže jsem na Tomáše pyšnej i jako na slavnějšího rodáka, ale poznali jsme se až v 90. letech na ÚOCHB, než Tomáš odjel v roce 1994 na stáž do Kalifornie, kde zůstal. Tehdy jsme se znali jen povrchně, ale postupně se z nás stali dost blízcí kamarádi, s Gileadem spolupracují naše laboratoře už 15 let.

Tomáš je vynikající vědec, zároveň mimořádně vysoce postavený manažer a přitom velkej sympaťák, hodnej kluk, Mirek Dušín, skromnej a milej. A taky zábavnej a hezkej chlap. Až by mě to mohlo štvát! Jenže on je tak fajn, že mě to ani neštve. A úspěch mu z celého srdce přeju.

To my všichni. A taky si asi všichni přejeme, aby lék opravdu účinkoval. Co přesně znamená „for emergency use only“?

Ve zprávě FDA jsou přesně stanovená kritéria, za jakých je možné lék podat. Je určen pro pacienty s nižší hladinou kyslíku v krvi, případně pro pacienty na plicní ventilaci nebo s mimotělním okysličováním krve. Obecně se dá říct, že jde o velmi vážná stadia nemoci. Zatím.

Remdesiviru od počátku velmi fandíte, ale v posledním měsíci jste se trochu stáhl a krotil nadšení. Teď jste ale nepokrytě zajásal. Rozhodnutí FDA je opravdu přelomové?

Byl jsem opatrný, vynořovaly se různé protichůdné zprávy, občas něco prosáklo, tu pozitivního, tu negativního, je kolem toho velký byznys a velká politika, člověk musí být na pozoru a zůstat kritický a to zejména, když věci fandí. Ale teď jde o zlom, považuju to za velice důležitou zprávu.

Poprvé jde totiž opravdu o