Byla jsem závislá na informacích a zpanikařila jsem kvůli koronaviru, říká herečka Sedláčková

Zaznamenala jsem, že s vámi koronavirová nákaza psychicky dost zacvičila. Co se s vámi dělo?

Velice dobře si pamatuji na vyhlášení stavu, kdy se zavřela divadla. Abych byla upřímná, kvitovala jsem to s velkým povděkem, protože jsem v té době řešila v divadle lehce kontroverzní spor a ulevilo se mi, že to nemusím řešit dál. Vlastně jsem měla jako malé dítě radost, že se nehraje. Ovšem předpokládala jsem, že se nebude hrát třeba týden nebo čtrnáct dní. Odjela jsem na natáčení do brněnské televize, kde už jsem pojala první podezření. Co se onemocnění týče, jsem totiž poměrně strašpytel. Chtěli mě ubytovat v hotelu, kam jsem si zavolala a zeptala se, jestli se u nich ubytovávají Číňani. Oni řekli, že ano, a já jsem se tam odmítla ubytovat s tím, že se nemíním nakazit. Že budu radši z chalupy na vlastní náklady na natáčení dojíždět. Vyšli mi vstříc a začali jsme točit. Na place měl někdo kašel a to už jsem úplně znervózněla. Začala ve mně rašit zvláštní panika z neznámé nemoci.

Byla jste z toho překvapená? Já bych od vás očekávala klid.

Ne. Žádný klid jsem v sobě neměla. Dělala jsem, že jsem klidná. Možná že i kolegové kolem mě dělali, že jsou klidní. A nebyli. Každopádně můj začátek byl dost emotivní. Pak se natáčení přerušilo. Já jsem už zůstala na chalupě a začalo moje období čtrnáctidenního klidu. To jsem zatím nebyla závislá na informacích. A udělala jsem přesně to samé, co ostatní. Umyla jsem okna, uklidila jsem zahradu a dům, všechno jsem okopala, všechno osekala, všechno natřela a všechno vyžehlila. A při tom mě napadla poprvé ta šílenost: „My to tady uklízíme někomu, kdo přijde po nás.“

Zavřela jsem se na chalupě, zavřela jsem za sebou branku a přestala jsem ze svého pozemku vycházet. Těch prvních čtrnáct dní bylo fajn. Směl za mnou přijet pouze můj syn a nikdo jiný. Jeho přítelkyni jsem požádala, ať za námi nejezdí. Ač to v tu chvíli bylo velice tvrdé rozhodnutí, požádala jsem ji o to, protože jsem kardiak, prodělala jsem rakovinu děložního čípku, měla jsem dvakrát fibrilaci srdeční síně, tu velkou fibrilaci tedy jednou… Takže jsem se taky cítila lehce ohrožená.

Život na tisíci metrech čtverečních

Ale věděla jsem jedno. Jsem pacientka imunologické ordinace doktora Jaroslava Svobody, ke kterému chodím už pětadvacet let, a měla jsem od něj vyšetření z března – a to bylo imunologicky naprosto perfektní. Jenže já mám tu povahu, že zapomenu na to dobré a řeknu si: „Co když tak perfektní to vyšetření není? Co když se to změnilo?“ Prostě jsem se zavřela na zahradě jen se synem a těch prvních čtrnáct dní jsem tam do sebe začala soukat informace o koronaviru.

Prohlížela jsem si v zrcátku krk. Když jsem zakašlala, dostala jsem strach, pozorovala jsem syna, neustále jsem si sahala na čelo, připadalo mi, že mám horečku. Byla jsem unavená. Objednala jsem si vitamin D… Neskupovala jsem paracetamol a tak dále. To zas ne. Přestala jsem pít alkohol, protože to nedoporučovali. Mám kamaráda ve vesnici, který mi nosil nákupy. To znamená, že jsem si zvykla na to, že nechodím do obchodu a uzavřela jsem se na zahradě tisíc metrů čtverečních, kde jsem začala žít celý svůj život.

Takhle to zní, že jste si ze zbytku světa udělala nepřátelské území.

Ne nepřátelské, ale nebezpečné. Uvědomovala jsem si přitom ale, že jsme v tom všichni úplně stejně, protože jsem empatická. Během těchto čtrnácti dnů jsem ze sebe měla poměrně radost, že to zvládám.

A co se stalo po těch čtrnácti dnech?

Těch spouštěčů bylo několik. Zaprvé stala jsem se závislou na informacích.

Které byly zmatené.

Zmatené a protichůdné. I od lidí, kterých si vážím. Kteří jsou odborně tak zdatní, že si řeknete: „Tak tenhle člověk má určitě pravdu.“ Pak má ale pravdu taky tenhle člověk a ten říká něco jiného… Načež se ke mně dostaly i konspirační teorie a já jsem o nich začala přemýšlet.

Budete konkrétní?

Byly to teorie kolem Billa Gatese, kolem proočkování sedmi miliard lidí, kolem čipování osob, kolem toho, že je to uměle vytvořený vir. Do toho jsem jednoho dne zjistila, že jsem na telefonu ten den sledováním zpráv strávila osm a půl hodiny. A to je toxické. Osm a půl hodiny vyhledávání zdrojů! Když na mě tohle číslo v telefonu vyskočilo, říkala jsem si, že tohle už není dobré. Ta závislost už v tu chvíli byla hodně daleko. Neschopnost přestat číst ty věci byla už silnější než já. A teď to, co mě dovedlo na úplné dno, bylo uvědomění si, že ztrácím svůj čas. Ale ne tím, že čtu všechny zprávy, ale že tímto virem ztrácím dny svého života, které by mohly být plnohodnotné a krásné. A ony teď plnohodnotné a krásné být nemohou.

Tak ten čas ztrácela většina z nás.

Já vím. Teď mluvím sobecky a uvědomuju si to. A k tomu dnu mi dodal můj soused na chalupě, kterého miluju. Je mu osmdesát let, vypadá na sedmdesát. Je to živoucí optimista, bezvadný chlap, nebojí se ničeho… A najednou je jiný. Ptala jsem se ho, co se děje, a řekl mi: „Mně je osmdesát. A každý ten den, který nemůžu prožít svobodně, mě hrozně bolí.“ Tenhle člověk z toho dostal pásový opar na obličeji. Říkal mi: „Jitko, ty mě znáš. Ty víš, jaký jsem optimista. Ale tady mě to opouští a říkám si, proč mám tohle v osmdesáti letech ještě zažívat. To, že nevycházím… Kolik těch aktivních dnů ještě budu mít?“ Takhle se mě ptal. A já na něj koukala a tahle informace do mě vstoupila. Najednou jsem měla pocit, že je konec. Že už to nebude jiné. Začala jsem se v noci budit velikým stresem, začal mě bolet žaludek.

A dostala jste pásový opar.

Dostala jsem pásový opar! Ne že bych to chytla od souseda. Udělal se mi. A byl dost urputný. Začala jsem mít permanentně na krajíčku a řekla jsem si, že po měsíci musím najít odvahu z té zahrady vyjít. Já totiž nevyšla ani z té zahrady!

Viděla jsem na Facebooku vaše video, kde jste se myslím snažila nejdřív lidi povzbudit, ale nakonec jste se rozplakala a utěšovali vás ostatní… To bylo tedy asi z této doby.

Ano. To začalo. Tohle video bylo ode mě velice upřímné. Já mám tu výhodu, že se za své slabosti nestydím. Lidé mi za ně třeba vynadali. Syn mi řekl: „Neříkej pořád všem, že se bojíš.“ Já to ale vnímám jinak. Nestydím se za tuhle slabost. Vždyť jsem na tom taky zapracovala a něco s tím udělala! Při tom všem, co tady popisuju, jsem se tvářila, že funguju vlastně dobře. Jenže víte, přestala jsem vidět smysl. Třeba jsem mohla jít hrabat trávu nebo jít do lesa, ale řekla jsem si, že to přece nemá smysl. Že to nemá cenu. Byl to nihilismus. Když mi po měsíci, během kterého jsem byla schovaná, začali volat lidé z vesnice, jestli jsem v pořádku, rozhodla jsem se, že se sebou musím něco udělat.

Co jste tedy udělala?

Sedla jsem do auta a odjela do Humpolce, což je město nejblíž mé chalupě. Chtěla jsem jít do Lidlu, protože jsem měsíc žila skutečně jen ze zdrojů malého obchůdku u nás na vesnici. Chtěla jsem si koupit třeba ovoce. Vystoupila jsem před Lidlem z auta a…

A podlomila se vám kolena.

Ale strašným způsobem! Okamžitě jsem zdrhla zpátky do auta, hodila jsem u toho roušku na zem… Zabouchla jsem auto a odjížděla s pocitem, že jsem si právě zachránila život. Za chvíli jsem musela zastavit a pozvracela jsem se. A věděla jsem, že to je v háji. Dostala jsem třes, který už byl soustavný. Brnění rukou, absolutní nespavost, celé noci jsem nezavřela oči. Zachránil mě rada Vacátko, protože jsem zkoukla všechny díly Hříšných lidí města pražského. To byla jediná věc, na kterou jsem se mohla dívat. Začala jsem být apatická vůči zprávám a žila jsem v přesvědčení, že