Glosa: Jak jsem přestala kouřit. Bez zákazu v restauracích bych to nedokázala

Mobil mě cinknutím upozornil, že přišlo nové oznámení. Na displeji telefonu se objevil odznak a gratulace k jednomu roku bez cigaret. Neodolala jsem a hned jsem se pochlubila na sociálních sítích. Ale mám se vlastně čím chlubit? Je rok dostatečná doba na to, abych si mohla říct, že se mi to konečně podařilo? A neměli by se chlubit spíš ti, kteří nikdy nezačali?