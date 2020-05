Taková normální epidemie…

Komentář Jana Moláčka: V jistém smyslu jsou tyhle týdny – ač zcela výjimečné a bezprecedentní – vlastně blíž normalitě než měsíce a léta před nimi. Epidemie nás vrátila do módu fungování, kdy máme problém, řešíme ho a o řešení víceméně racionálně diskutujeme. Nemáme na vše stejný názor, dokonce ani vědci a lékaři ověnčení tituly ne, ale to není nic nenormálního, naopak. I dnes se ale hlásí o slovo projevy, kvůli kterým bylo fungování naší společnosti před karanténou normalitě na hony vzdálené. A zase bude, bohužel.

Představte si, že žijete v domácnosti s partnerkou či partnerem, který je přesvědčený, že vašim společným dětem neobyčejně prospěje, když vypijí sklenici pořádně koncentrované žíraviny na čištění záchodů. Otřesná představa? Jistě. Bohužel je to realita, v níž celé Česko žije každý den.

Kromě těch nynějších, paradoxně. Teď ustoupila do pozadí, respektive ji nevnímáme, protože máme důležitější starosti. Brzy se ale opět přihlásí o slovo.

Ne, nepodezírám nikoho z českých politiků nebo svých spoluobčanů z toho, že by chtěl někoho trávit savem. I když třeba v takových USA už to tak daleko dotáhli.

Problém, kterému Česko čelí a na který se tato analogie přesně hodí, je jiný – a sice přesvědčení části jeho politické reprezentace i voličů, že by nám bylo lépe pod vládou mimo rámec klasické západní liberální demokracie, mimo partnerské svazky se západními spojenci, vně společenství svobodných zemí a zpět v bratrském objetí s kremelským či ještě východněji ležícím autokratickým režimem.

Žádný strach, nemíním tady banálně opakovat důvody, proč nebylo. Kdo si to myslí, na toho žádné argumenty stejně neplatí. O nic víc než červené vykřičníky a lebka s hnáty na zastánce teorie, že varování na žíravině je jen komplot farmaceutických firem, jak nám zabránit v rychlém vyléčení všech neduhů.

Nebudu se ani postopadesáté věnovat námitkám, že ne každý, kdo chce volnější svazek se Západem, touží po opětovném poklonkování směrem na Východ. Rád věřím, že to tak je. Američané, kteří se na radu Donalda Trumpa v obavě před koronavirem prolili čistící chemikálií, to taky nejspíš nedělali proto, že chtěli strávit následující týden v krutých bolestech v nemocnici. Jenže vaší žaludeční stěně je úplně jedno, s jakými úmysly do sebe nalejete žíravinu. Savo se neptá a Rusko taky ne.

Život, který normálně jen vypadá

Jde mi o něco jiného – o upozornění na skutečnost, že