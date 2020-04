Berlínské letiště jde s devítiletým zpožděním do provozu. Už ale jako opravdu!

Je to sice malý úřední krůček, ale pro berlínské velkoletiště je to skok v mílových botách. Okres Dahme-Spreewald, kde nové letiště německé metropole stojí, stavbu schválil a vydal povolení k jejímu používání. Je to zpráva, která mohla v průběžném koronovavirovém zpravodajství zapadnout. Náš zpravodaj v Německu Pavel Polák ji ale nechce nechat prošumět, protože pro Berlín a vlastně i celou spolkovou republiku je to událost skoro revoluční.