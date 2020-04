Studio N: Křivka klesá. Na co se zaměřit teď

V oficiálních statistikách ministerstva zdravotnictví si můžeme všimnou dvou hlavních křivek. Jedna je označená vínovou barvou a klesá – to je počet oficiálně pozitivních. Druhá je zelená a roste – ta ukazuje počet vyléčených podle údajů krajských hygienických stanic. Znamená to, že je epidemie na ústupu, nebo to není tak jednoduché? A na jaká čísla má smysl se teď zaměřit? To je téma pro Petra Koubského z vědecké rubriky.