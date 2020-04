Vztahy s Ruskem nevzkvétají, do vnitřních věcí si zasahovat nenecháme, říká Petříček

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) upozorňuje Rusko, že si Česká republika nenechá zasahovat do svých vnitřních záležitostí, vzájemné vztahy na politické úrovni podle něj fakticky neexistují. V rozhovoru pro Deník N nevylučuje vyhoštění diplomata, který by podle tajných služeb mohl znamenat hrozbu mimo jiné pro starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře. „Jsou to věci, které případně nejdříve řešíte s tou druhou stranou,“ odpovídá Petříček.