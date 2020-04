Generál Burlaka alias Vladimir Ivanovič podle vyšetřovatelů poslal raketu na Donbas a 298 cestujících na smrt

„Vladimir Ivanovič?“ ptá se mužský hlas v telefonu.

„Ano, ano,“ odpovídá druhý muž. „Poslouchám vás, tady Vladimir Ivanovič.“

Navazující telefonní rozhovor možná rozhodl o smrti skoro tří stovek lidí z Nizozemska, Malajsie, Austrálie a dalších sedmi zemí. Kdo je volajícím, se už ví dlouho. Obyčejný zbojník z východní Ukrajiny, muž s kriminální minulostí, zakomplexovaný, zcela nekompetentní chlapík, kterému dali do ruky nejdřív samopal, pak obrněný transportér, pak raketu a nakonec i moc. Přitom na počátku stačilo, aby mu jeho známý, shodou okolností v danou chvíli „premiér“ ruského Krymu, nadiktoval pár důležitých telefonních čísel. Tak se rodí vojevůdci.

Ovšem kdo je onen tajemný Vladimir Ivanovič? Vladimirů Ivanovičů je v Rusku, dokonce i v jeho ozbrojených složkách, obrovské množství. Určitě víc než v české armádě Janů nebo Martinů.

Je to jedno z nejběžnějších jmen. Proto pátrání trvalo tak dlouho.

Že se neznámého Rusa týmům Bellingcatu a Insideru podaří nakonec identifikovat, nebylo vůbec jisté. Tento týden ale prohlásily, že nositele tohoto jména našli. A že to je jeden z posledních dílků mozaiky, která se tak stává důkazem propojení východoukrajinských rebelů s vedením Ruské federace, s tajnými službami státu a jejich vrchním náčelníkem, prezidentem Vladimirem Putinem.

BREAKING: Bellingcat has identified a high-ranking figure whose identity was searched for by the Joint Investigation Team in connection with the downing of MH17 as Colonel General Andrey Burlaka, Operations Director of FSB’s Border Service https://t.co/AQN2j7h3Yq

— Bellingcat (@bellingcat) April 28, 2020