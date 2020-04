Notes: Nouzový stav potrvá do 17. května, jak chtěli komunisté. Červený svetr zmizel a čarodějnice políčily naviják

Těsně před osmou hodinou večerní rozhodli poslanci o prodloužení nouzového stavu – tak akorát, aby to ještě stihli do Notesu. Kromě nich bude řeč o čarodějnicích a bolesti, ale také o přednostech žen a květinách. V úterní dílně Deníku N vás vítá Magdalena Slezáková.

Den Deníku N

Nebezpečný naviják čarodějnic na matčinu bolest. Když jsem si ráno po probuzení otevřela naše noviny, přiznávám, že mnou trochu škublo. Nevesely truchlivy jsou kraje karanténní, v bezčasí a stejných chvílích plyne tu den po dni; zkrátka, dny se podobají jeden druhému a většina dat mi zmizela kdesi v mlze. Ale slovo „čarodějnice“ v titulku otvíracího článku mě přece jen trochu zaskočilo, počítala jsem se čtvrtkem.

Stačilo ale protřít oči, aby mi bylo jasné, že v rozhovoru Renaty Kalenské se Simonou Vlkovou je řeč o docela jiných čarodějnicích. Skutečnějších a zároveň strašidelnějších, než jsou ty, které si lidé uvykli pálit. Paní Vlková před sedmi lety ztratila dceru. Zemřela náhle a úplně nečekaně, i když na tak bezměrné utrpení se asi pořádně připravit nedá. Zůstaly po ní vzpomínky a bolest nedořečených slov, které se paní Vlková – jinak racionální žena, aspoň tak na mě z povídání s Renatou působí – marně snažila dopovědět přes ezoteriky. Zklamala se, jak jinak. Teď pomáhala při natáčení Obchodu s duší, dalšího dílu investigativního seriálu Infiltrace.

„Další paní mi řekla, že odvádí duše. A já jsem po ní zároveň chtěla, aby mi vyčistila byt. Ona mi dala úkol, ať napíšu intuitivní dopis. I když to děláte s tím, že je to natáčení, stejně se dostanete do hrozného stavu, protože to píšete svému dítěti. A brečíte. Pro mě bylo neuvěřitelné, když mi řekla, ať jí dopis přečtu sama. Bylo to pro mě velmi osobní, protože toho člověka nepřestanete milovat,“ svěřuje se Simona Vlková a upřímně přiznává, že podvod v zoufalství „sežrala i s navijákem“.

Nouzový stav do 17. května. Zajímat by vás také jistě mohlo, že vláda dnes u poslanců žádala o prodloužení nouzového stavu. Do 30. dubna, jak bylo původně schváleno, to prý nestačí. Premiér Babiš velebil Česko (a verzálkami mezi řádky i sám sebe), že jsme pandemii „objektivně zvládli jako jedni z nejlepších v EU“. Ministr vnitra Hamáček se zas od červeného svetru vrátil k saku a košili a rovnou oznámil, že s ním teď možná bude trošku nuda.

Ale nuda ve Sněmovně nezavládla, jak popisují Hanka Mazancová s Janem Tvrdoněm. Rozruch zajistili komunisté, jejichž předseda si vzal na mušku „brutální nabourání“ vztahu mezi zákonodárnou a soudní mocí; nakonec jsou prý pro nouzový stav až do 17. května.

To je sice o týden dříve, než původně chtěla vláda, která navrhovala termín 25. května, ale nakonec dal čas komunistům aspoň tady zapravdu. Za 17. květen se postavily také ANO a ČSSD, a tak je rozhodnuto. Pro právní pohled na nouzový stav nemusíte chodit daleko – analyzuje ho u nás Eva Romancovová. Dnes například tady: Ústavní soud odmítl první stížnosti na vládní opatření. Obsah neřešil, zkritizoval špatné informování.

(Mimochodem, půvabných výroků, jako byl ten předsedy Filipa, zaznělo ve Sněmovně víc. Doporučuji sledovat Twitter naší parlamentní zpravodajky Hanky Mazancové:

A kromě toho:

Proti Výzvě jedenácti. Řízené promořování je naprostý nesmysl a signatáři zneužili jméno Univerzity Karlovy, odmítá Výzvu jedenácti jiná skupina lékařů a vědců. Mluví za ni mimo jiné molekulární imunolog Václav Hořejší. „Těch jedenáct podepsaných toho ví zrovna tak málo, jako víme například my nebo kdokoli jiný ve světě. Ten virus a ta nemoc jsou totiž doposud velmi málo prozkoumané. A to ještě my všichni, kteří jsme podepsali to stanovisko, jsme imunologové nebo pracujeme v blízkých oborech,“ zdůrazňuje Hořejší v rozhovoru, který s ním vedla Adéla Skoupá.

„Jménem občanů.“ Premiér Andrej Babiš mezitím obvinil opozici i Senát, že dělají vše proti občanům a házejí vládě klacky pod nohy. Prošli jsme data ze sněmovních hlasování od začátku krize kolem koronaviru, spočítali, kolik vládních návrhů opozice ve skutečnosti podpořila a také jak vládní strany hlasovaly pro návrhy opozičních stran. A zjistili, že opozice v krizi navzdory premiérově kritice často hlasuje s vládou.

Jak se cvičí s rouškou? Dost mizerně, zjistila na vlastní kůži Bára Janáková hned v pondělí s otevřením posiloven. A tak teď může vylíčit, jak trenéři kvůli rouškám ruší cvičení, protože se bojí, že by klienti riskovali zdraví, nebo vyrážejí pod širé nebe. „Stačí minuta rychlejšího pohybu a pomalu mi začne docházet dech,“ přiznává Bára (a to je nějaká sportovkyně; sebe s rouškou vidím sípat po patnácti sekundách).

Květiny za ruské lékaře. Koronavirové zprávy uzavírá Petra Procházková a bohužel, není to veselé čtení. Petra i tak dokázala – jak už to ona mistrně umí – postavit důstojný pomník statečnosti Rusů i pranýř systému, který ji deptá. Umírají nejen nakažení zdravotníci, ale například i přetížení a do krajnosti vystresovaní primáři, kteří bojují na jedné frontě s pandemií, na druhé s úřady a politiky.

Pryč s výstřelky řidičů! Německo se rozhodlo přitvrdit proti neukázněným řidičům. Nová vyhláška, kterou z Berlína popisuje Pavel Polák, navyšuje pokuty za mnohé dopravní přestupky a usnadňuje odebrání řidičského průkazu za rychlou jízdu. Nová pravidla prý mají chránit „slabší účastníky silničního provozu“.

Tři čeští politici v ohrožení kvůli muži s ruským diplomatickým pasem a Praha varuje Moskvu před jakoukoliv akcí – téma dnešního Studia N, kde byl hostem Filipa Titlbacha Lukáš Prchal.

Co přijde, až skončí krize? Bude mít Evropská unie po konci koronavirové pandemie sílu naplnit svůj Zelený plán, který má zajistit, že se do roku 2050 stane prvním klimaticky neutrálním kontinentem? Těžko, ale existuje i jiná cesta, stojí v eseji Michaela Žantovského.

A konečně vězte, že posílení vlivu Číňanů v Soukupově agentuře kormidlem českých mainstreamových médií neotočí. Argumentuje tak aspoň analýza z pera Martiny Vojtěchovské, šéfredaktorky Mediaguru.cz.

Zítra v tištěném Deníku N: