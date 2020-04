Švýcarský deník: O ukradených kolech, bramborovém příkopu a nervech obalených čokoládou

„Promiň, že jdu pozdě. Napsala bych ti, ale musela jsem mobil zapomenout v tramvaji, zítra si ho vyzvednu,“ omlouvala před lety své dvouminutové zpoždění moje první ženevská kamarádka Graça. Popravdě jsem nevěděla, na co zareagovat dřív – jestli na omluvu za v podstatě nulové zpoždění, či na to, že jí ukradli telefon a ona věří, že se s ním ještě někdy shledá. Tak jsem ji aspoň politovala, že přišla o mobil. „Prosím tě, co blbneš,“ podívala se na mě nevěřícně, „telefon bude zítra v kanceláři ztrát a nálezů.“ A jak řekla, tak se i stalo.