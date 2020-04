Ústavní soud odmítl první stížnosti na vládní opatření. Obsah neřešil, zkritizoval špatné informování

To znamená, že nehodnotil samotná rozhodnutí vlády a jiných úřadů, ale pouze to, zda ten, kdo návrh na Ústavní soud podal, k tomu byl oprávněn. Ani v jednom případě nenašel dost argumentů pro to, aby se vůbec začal zabývat věcnou stránkou napadených kroků státu.

V prvním případě stěžovatelka napadla samotné vyhlášení nouzového stavu a krizová opatření vlády o omezení pohybu a navazující opatření ministerstva zdravotnictví k téže věci.

Pro připomenutí: vláda v polovině března vyhlásila nouzový stav kvůli šíření koronaviru, zavedla také řadu restriktivních opatření jako omezení volného pohybu, cestování do zahraničí, povinné nošení ochranných pomůcek nebo osekala provoz obchodů a živnostníků.

Ústavní soud konstatoval, že nouzový stav samotný přezkoumat nemůže, protože kontrola leží v rukou Poslanecké sněmovny. Ta totiž podle zákona musí vyhlášení nouzového stavu schválit, případné prodloužení vyžaduje také podporu poslanců. O tom koneckonců dnes jedná Poslanecká sněmovna.

„Vyhlášení nouzového stavu vládou je